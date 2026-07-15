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Política

Corrida presidencial: qual pesquisa está dando a maior vantagem eleitoral para Lula

VEJA compara os números do petista no primeiro e segundo turnos nos levantamentos Datafolha, Genial/Quaest, Nexus/BTG e AtlasIntel/Bloomberg

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 19h13 | Atualizado em 15 jul 2026, 19h25
Homem idoso, de barba e cabelo grisalhos, vestindo terno escuro e gravata, com as mãos unidas em frente ao peito, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, um painel abstrato com formas geométricas em tons de azul, verde e vermelho
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera cenários de primeiro e segundo turno nas principais pesquisas eleitorais (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Corrida presidencial: qual pesquisa está dando a maior vantagem eleitoral para Lula Priorizar nos meus resultados Google

Quatro das principais pesquisas eleitorais feitas no país apontam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a maioria dos cenários de primeiro e segundo turno contra seus eventuais adversários. Principal nome da oposição, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fica sempre em segundo lugar, bem à frente do bloco de candidatos que pontuam abaixo de 5%, como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) e o ativista do MBL Renan Santos (Missão).

Mas, a menos de três meses da votação, qual é a vantagem de Lula nessas pesquisas? O presidente aparece, no primeiro turno, com percentuais que vão de 40% a 46,3% das intenções de voto. Já no segundo turno contra Flávio, o petista oscila entre 45% e 48,8%.

A comparação entre os institutos abaixo é feita por VEJA no momento em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) propôs criar um selo para parabenizar, após as eleições, o instituto de pesquisa que chegar mais perto do resultado final concreto das urnas.

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Veja os números nas quatro últimas pesquisas eleitorais divulgadas pelos maiores institutos:

Genial/Quaest

  • Vantagem no primeiro turno: 12 pontos
  • Distância para Flávio no segundo turno: oito pontos
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A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Divulgado nesta quarta-feira, 15, o levantamento aponta que Lula tem 40% das intenções de votos no primeiro turno, tendo crescido um ponto desde junho. A segunda posição fica com Flávio, que tem 28% — tendo caído um ponto. Todos os outros postulantes não ultrapassam os 4%.

Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 45% as intenções em todos os cenários desenhados pela Quaest. Seus oponentes surgem com percentuais que vão de 33% (Renan Santos, do Missão) a 37% (Flávio).

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Clique aqui para conferir mais detalhadamente os números dessa pesquisa.

BTG/Nexus

  • Vantagem no primeiro turno: 6 pontos
  • Distância para Flávio e Zema no segundo turno: 7 pontos

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

No levantamento da Nexus, divulgado em 13 de julho, Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, apenas seis pontos à frente de Flávio, que tem 34%. Os outros nomes não passam de 5%.

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Já nos cenários de segundo turno possíveis, o petista aparece com melhor desempenho, chegando a 49%, no caso de uma disputa contra Renan Santos, que teria 35%. Nos outros cenários, Lula tem 47%, e seus eventuais adversários teriam entre 38% (Ronaldo Caiado, do PSD) e 40% (Flávio e Romeu Zema, do Novo).

Clique aqui para conferir mais detalhadamente os números dessa pesquisa.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Atlas/Bloomberg

  • Vantagem no primeiro turno: 9,6 pontoss
  • Distância para Flávio no segundo turno: 6,5 pontos

A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

Já na pesquisa mais recente do AtlasIntel, divulgada em 1º de julho, Lula tem 46,3% das intenções de votos no primeiro turno. O segundo colocado, novamente, é Flávio, com quase dez pontos a menos, 36,6%. Neste levantamento, Renan Santos surpreende, aparecendo com 7,8%, enquanto os demais não chegam nem a 3%.

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Quando avaliadas as possibilidades de segundo turno, Lula vai até 49,2%, no caso de enfrentar Renan Santos, que teria 28,9%. Nos outros eventuais embates, Lula oscila entre 48% (contra Caiado, que teria 39%) e 48,8% (contra Flávio, que aparece com 42,3%).

Clique aqui para conferir mais detalhadamente os números dessa pesquisa.

Datafolha

  • Vantagem no primeiro turno: 10 pontos
  • Distância para Flávio no segundo turno: 4 pontos

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo o último Datafolha, divulgado em 12 de junho, Lula tem 41% das intenções de votos no primeiro turno, enquanto Flávio tem 31%. Nenhum dos outros nomes superou os 3%.

Já na possibilidade de segundo turno contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula vai a 47% contra 43% de Flávio.

Resumo

Ou seja, levando em consideração os quatro institutos e suas pesquisas mais recentes, as maiores vantagens de Lula ocorrem no levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira: doze pontos percentuais no primeiro turno e oito no segundo.

 

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Eleições 2026
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