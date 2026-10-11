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Política

Corregedor suspende decisão de presidente do TSE e reabilita ‘Exército do Lula’

Decisão final sobre canal no WhatsApp será tomada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 16h05 | Atualizado em 11 out 2026, 17h17
XERIFE - Ricardo Cueva: o ministro é um estudioso da inteligência artificial
Ricardo Villas Bôas Cueva é corregedor do TSE. (Alejandro Zambrana/TSE)
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Corregedor suspende decisão de presidente do TSE e reabilita ‘Exército do Lula’ Priorize VEJA no Google

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu neste domingo, 11, a decisão do presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, que havia derrubado o canal “Exército do Lula” no WhatsApp. A nova decisão é liminar e deve ser debatida no plenário do TSE, que vai bater o martelo.

O canal com mais de 3 milhões de inscritos foi criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É uma tentativa de engajar a militância para buscar uma virada no segundo turno. São compartilhados áudios, vídeos e orientações com os apoiadores.

Mais cedo, Kassio Nunes Marques atendeu a um pedido de Flávio Bolsonaro (PL) e mandou derrubar o grupo por suspeita de espalhar fake news. O presidente do TSE afirmou na decisão que o canal foi usado para replicar conteúdos que o tribunal já reconheceu como inverídicos. Ele citou como exemplos o suposto envolvimento de Flávio com milícias, a polêmica em torno de Nossa Senhora de Aparecida e a desvinculação do salário mínimo com as aposentadorias – que não está na cartilha de propostas do candidato.

Ao derrubar a ordem do presidente do TSE, o corregedor disse não ver provas para justificar “restrição tão abrangente” e mandou restabelecer o canal, permitindo publicações e a entrada de novos membros.

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Reações

A campanha do presidente divulgou uma nota crítica a Kassio Nunes Marques, a quem acusou de “parcialidade”. A decisão foi classificada como “censura”. “A Justiça Eleitoral existe para garantir que o povo brasileiro escolha seus representantes com liberdade e imparcialidade. Quando quem deveria arbitrar a disputa passa a interferir nela, silenciando milhões de eleitores às vésperas do segundo turno, a própria democracia é colocada em xeque”, diz a manifestação.

Já o entorno de Flávio Bolsonaro havia comemorado a decisão do presidente do TSE. “A liberdade de expressão protege o debate político, mas não afasta a responsabilidade pela disseminação sistemática de desinformação nem autoriza que estruturas digitais sejam utilizadas para esvaziar a eficácia das decisões da Justiça Eleitoral”, afirmou, em nota, a campanha do senador, antes da intervenção do corregedor. Após a nova liminar, o senador disse que o contexto é de “claro atropelo”. “Mais uma vez a favor da fake news”, criticou Flávio.

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Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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