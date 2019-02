Corpo de candidato morto em atentado é velado em Itumbiara

O corpo do candidato à prefeitura de Itumbiara, em Goiás, José Gomes da Rocha (PTB), 58 anos, está sendo velado nesta quinta-feira no Theatro Municipal Maria Pires Perillo. O velório começou às 7 horas e foi aberto ao público. Rocha foi morto durante um atentado enquanto fazia a carreata pelas ruas da cidade nesta quarta-feira.

O enterro está previsto para às 18 horas no cemitério Cemitério da Saudade. Além do candidato, o policial militar Vanilson Rodrigues, que fazia parte da segurança do vice-governador do Estado e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton (PSDB), e o atirador identificado pela Polícia Civil de Goiás como Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, também morreram. O vice-governador também foi atingido, mas não corre risco de morte e já respira sem a ajuda de aparelhos.

LEIA TAMBÉM:

Após atentado, Perillo cancela agenda e retorna a Goiás

MP fala em crime político e busca mandante de atentado em Goiás

O grupo fazia uma carreata quando Amaral, que dirigia um Fiat Siena preto com placa fria, registrada em Curitiba, e vinha na direção contrária em uma avenida de Itumbiara, desceu do carro e correu em direção à caminhonete com a pistola em punho. Ao se aproximar, reconheceu um policial militar sem farda que corria ao lado da picape e atirou. Em seguida abriu fogo contra Zé Gomes (PTB) e acabou por atingir também o vice-governador.