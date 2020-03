Coronavírus: Congresso estuda votação a distância

Na tentativa de não paralisar o trabalho no Congresso Nacional, em razão da pandemia de coronavírus, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estão considerando uma forma de realizar votações parlamentares a distância.

Os presidentes das duas Casas se reuniram hoje com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que já tem a modalidade de plenário virtual. Nessa forma de julgamento, os ministros do STF apresentam seus votos eletronicamente, em vez de se reunirem presencialmente na Corte.

A reunião foi agendada inicial para que Maia, Alcolumbre e Toffoli ouvissem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a respeito do prognóstico da pandemia.

O Senado cancelou as sessões na sexta-feira, 13, depois da confirmação de que o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) está infectado com coronavírus. Hoje, uma funcionária da Casa também teve o teste confirmado. Ela não teve o nome revelado.