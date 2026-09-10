Coordenador da campanha de Lula, Quaquá anuncia que ficará de ‘molho’ por 30 dias

A menos de quatro semanas do primeiro turno, o coordenador da campanha a reeleição de Lula (PT) no Rio, Washington Quaquá, anunciou pelo Instagram que ficará de “molho” por 30 dias. O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT divulgou ter sido submetido a uma cirurgia nos olhos porque não estava “conseguindo ver direito”, o que comprometia sua rotina. A partir de agora, ele terá que permanecer mais tempo em casa do que na rua, realizando compressas a cada duas horas. O que Quaquá não explica no vídeo é como ficará o comando da campanha no dia a dia em um estado que pode ser decisivo na eleição presidencial.

Ele diz que usará o tempo “com gelo nos olhos” para ficar “pensando”. “Na vida, no trabalho e na política, parar um pouco para desestressar, pensar na estratégia, pensar nos projetos, nas metas, não só fazendo as coisas no atropelo do dia a dia, é fundamental”, declarou Quaquá, destacando que também está na coordenação da campanha de Eduardo Paes (PSD) a governador e de candidatos a deputado estadual e federal pelo Brasil.

No vídeo, Quaquá conta estar em Brasília sendo cuidado pela mulher e lamenta ter que ficar “sem beber umas cachaças”, vinho e uísque. “Ficarei 30 dias mais calmo, pensando”, completou, pedindo que rezem por ele: “Sou católico, devoto de Santo Expedito e de Santa Dulce dos Pobres. Porque eu sei que tem um monte de gente fazendo despacho contra mim por aí”.

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Quaquá segue ativo nas redes, também utilizadas no momento por militantes de esquerda para reclamar da falta de material da campanha de Lula no Rio. Nas postagens, eleitores se queixam de não encontrar bandeiras nem adesivos do petista nas ruas.

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