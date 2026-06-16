🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Coordenador da campanha de Flávio aciona TCU e acusa governo Lula de pedalada fiscal na gestão do BPC

À frente da empreitada de Flávio, Marinho tem sido autor de medidas e proposições que tentam desgastar o Palácio do Planalto

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 07h30 | Atualizado em 16 jun 2026, 07h47
Rogério Marinho Credito: Waldemir Barreto/Agencia Senado
EXEMPLO - Rogério Marinho: reunião com Caiado e inspiração na direita chilena (Waldemir Barreto/Ag. Senado)
Continua após publicidade
Coordenador da campanha de Flávio aciona TCU e acusa governo Lula de pedalada fiscal na gestão do BPC Priorize VEJA no Google

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) por suposta pedalada fiscal promovida pelo governo Lula na gestão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Marinho afirma que houve postergação de despesas obrigatórias no auxílio e pede auditoria sobre os atos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Dataprev.

À frente da empreitada de Flávio, Marinho tem sido autor de medidas e proposições que tentam desgastar o Palácio do Planalto. Em outra frente, ele é autor da PEC do Trabalho Flexível, que tramita no Senado como alternativa à proposta que põe fim à escala de trabalho 6×1.

Marinho sustenta ao TCU que “o INSS desligou administrativamente a rotina automática de concessão do BPC” em 26 de junho de 2025, situação que teria perdurado por aproximadamente seis meses em razão da adaptação dos sistemas às novas regras de cálculo da renda familiar. A representação afirma que “o efeito imediato da suspensão foi o represamento de requerimentos”, fazendo a fila específica do benefício saltar para 740 mil processos pendentes e contribuindo para o recorde histórico de demandas acumuladas no INSS.

O parlamentar também pede que o TCU investigue o ofício do MDS que solicitou o envio dos pagamentos para janeiro de 2026, apontando que a medida pode configurar “manipulação do resultado fiscal do exercício de 2025”. Rogério Marinho também pede a investigação de eventual subestimação das despesas obrigatórias do BPC na elaboração do orçamento federal.

Siga
Continua após a publicidade

Entre os pedidos apresentados ao TCU estão a realização de auditoria operacional e de conformidade na gestão do benefício, a apuração da regularidade das decisões administrativas que interromperam as concessões, a preservação dos documentos relacionados às medidas adotadas entre junho de 2025 a dezembro de 2025, bem como em eventual segunda interrupção promovida em dezembro de 2025, e a investigação sobre eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos.

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).