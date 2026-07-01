Coordenador da campanha de Flávio aciona Comissão de Ética contra ministro das Relações Exteriores

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto, acionou a Comissão de Ética da Presidência da República e pediu a instauração de procedimento para apurar a conduta do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pela utilização dos canais oficiais do Itamaraty para divulgar um suposto conteúdo político-partidário.

A representação foi motivada por publicação do Ministério das Relações Exteriores em 24 de junho, na qual o órgão utilizou a expressão “traidores da Pátria” ao comentar o anúncio de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

O senador sustenta que a publicação é “nitidamente político-partidária, incompatível com a natureza de órgão permanente de Estado” e requer a investigação de possíveis violações aos deveres éticos previstos no Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Rogério Marinho destaca que o Ministério das Relações Exteriores tem como missão constitucional “representar permanentemente o Estado brasileiro perante a comunidade internacional”, devendo pautar sua atuação pela “moderação, sobriedade institucional e profissionalismo diplomático”, características historicamente associadas ao Itamaraty.

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A representação pede que a Comissão de Ética avalie a compatibilidade da conduta do ministro com os princípios da impessoalidade, da neutralidade institucional e da preservação da confiança da sociedade nas instituições públicas.