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Política

Coordenador de campanha de Flávio pede derrubada de sigilo de inquérito das fake news

Opositor de Lula também pede a quebra de sigilo de investigações sobre roubo dos aposentados e emendas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 18h05 | Atualizado em 11 set 2026, 18h28
MASSIFICAÇÃO - Marinho: estratégia será usada na propaganda eleitoral
MASSIFICAÇÃO - Marinho: estratégia será usada na propaganda eleitoral  (Carlos Moura/Agência Senado)
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Coordenador de campanha de Flávio pede derrubada de sigilo de inquérito das fake news Priorizar nos meus resultados Google

Coordenador da campanha de Flavio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho pediu que o presidente do STF, Edson Fachin, examine medidas para ampliar a publicidade de investigações de elevado interesse público em tramitação na Corte.

A solicitação alcança o isqueiro das fake news e seus desdobramentos, como o chamado inquérito das milícias digitais, além das apurações sobre fraudes e descontos indevidos em benefícios do INSS e os procedimentos relacionados às emendas parlamentares, sob relatoria do ministro Flávio Dino.

A iniciativa foi apresentada após a decisão de Fachin ter recomendado que André Mendonça, do STF, levantasse o sigilo das investigações relacionadas ao Banco Master.

No ofício, Marinho argumenta que a publicidade dos atos processuais constitui princípio constitucional e que o sigilo deve permanecer restrito às situações em que seja necessário para preservar diligências, proteger a intimidade ou resguardar outros valores previstos na Constituição. O senador defende que parâmetro semelhante seja considerado em procedimentos de relevância pública equivalente ou superior.

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Para ele, a ampliação da publicidade reduz o espaço para vazamentos seletivos e permite que a sociedade diferencie fatos registrados nos autos de versões ou informações fragmentadas. “A publicidade, naquilo que não prejudique a investigação, constitui também mecanismo de proteção da própria credibilidade do sistema de Justiça”.

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