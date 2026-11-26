A disposição do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), para conversar com políticos de diferentes campos ideológicos tem provocado desconforto entre setores do bolsonarismo. A agenda com integrantes de outros campos políticos também tem sido frequente.

Nesta quinta-feira, 26, Cleitinho tem encontro marcado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, para discutir a renegociação da dívida de Minas com a União, estimada em mais de 188 bilhões de reais. O tema é uma das principais preocupações da futura gestão, que busca alternativas para aliviar o comprometimento das contas estaduais.

Na quarta-feira, 25, Cleitinho esteve com o deputado Aécio Neves (PSDB) e como decano do STF, ministro Gilmar Mendes, em Brasília, para tratar da situação fiscal de Minas Gerais. O tucano, que preside nacionalmente o PSDB e já governou o estado, tem participado das articulações do futuro governo. Segundo Aécio, o governador eleito apresentou ao ministro dados sobre o quadro financeiro mineiro. O ex-governador afirmou que as conversas institucionais serão importantes para buscar apoio diante das dificuldades do estado.

A aproximação com petistas também tem sido utilizada para buscar investimentos. Na quarta, Cleitinho esteve na embaixada da China acompanhado de Pedro Rousseff (PT) e de seu irmão gêmeo, Gleidson Azevedo (Republicanos), ambos deputados federais eleitos. O encontro teve como objetivo avançar nas tratativas para atrair uma fábrica da BYD, montadora de veículos elétricos, para Minas Gerais. Depois da reunião, os três gravaram um vídeo em que defendem a união entre políticos de diferentes partidos em torno dos interesses do estado.

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No vídeo, Cleitinho pede que os parlamentares deixem as disputas partidárias de lado e o ajudem a governar. “Vocês discutem lá no plenário, mas o primeiro lugar é o povo. Vocês me ajudem a governar Minas”, afirma. A cena, com os três abraçados diante da embaixada, tornou-se mais um exemplo da disposição do governador eleito de construir pontes com políticos que, em outras circunstâncias, ocupariam campos opostos.

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A interlocução também chegou à pauta ambiental. A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) tem relatado nas redes sociais conversas com Cleitinho sobre questões climáticas e se disse surpresa com a atenção que o governador eleito tem dedicado ao tema. “Já me ligou duas vezes para perguntar sobre pautas ambientais”, contou a parlamentar.

Cleitinho também esteve na sede do partido Missão e se reuniu com Renan Santos, que disputou a Presidência da República em 2026. A conversa teve como pauta o fim das emendas parlamentares, mais um tema em que o governador eleito busca interlocução fora de seu campo político habitual.

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Outra agenda que chamou atenção foi a discussão sobre a redução da jornada de trabalho. Cleitinho apoiou a pauta que prevê uma semana de trabalho de cinco dias e publicou nas redes sociais um vídeo de reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União). “Acompanhei as posições conscientes do senador Cleitinho. A todo instante ele se manifestava a favor dessa pauta”, afirmou Alcolumbre.

Críticas do bolsonarismo

A sucessão de encontros tem alimentado críticas entre bolsonaristas, que reclamam da proximidade de Cleitinho com políticos de diferentes espectros e o acusam de manter relações com “todo mundo”. Na campanha eleitoral, o governador eleito apoiou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

O governador eleito, por sua vez, tem apresentado as conversas como parte de uma estratégia para viabilizar projetos e enfrentar os problemas de Minas, independentemente das divergências partidárias.

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