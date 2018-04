Contra prisão de Lula, MST bloqueia trecho da rodovia Fernão Dias em MG

Cerca de 400 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloqueou trecho da BR 381 (Fernão Dias), que dá acesso de São Paulo a Belo Horizonte, às 10h desta sexta-feira. A informação é confirmada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Grupo Arteris, empresa privada que é concessionária da rodovia Fernão Dias.

A interdição ocorre entre os quilômetros 509 e 506 no sentido Belo Horizonte, na altura de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Tráfego permanece totalmente interditado na região de São Joaquim de Bicas, sentido Belo Horizonte, do km 509 ao km 506, devido a manifestação popular. — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 6, 2018

O MST afirma que a prisão é arbitrária e faz parte do projeto de retirada de direitos dos trabalhadores. “A prisão de Lula é a coroação do golpe pelo judiciário. Quem não se levantar agora será conivente com toda arbitrariedade, com o fim dos nossos direitos e com essa corja que está destroçando nossas intuições democráticas”, afirmou Ester Hoffmann, da Direção Nacional do MST.

Em Minas Gerais, MST tranca Fernão Dias contra a prisão de Lula | Cerca de 400 militantes Sem Terra fecharam a BR 381 (Fernão Dias), que dá acesso de São Paulo à capital de Mineira – https://t.co/Xh0coyvH6c pic.twitter.com/xK9juYv0Fs — MST Oficial (@MST_Oficial) April 6, 2018

(Com Estadão Conteúdo)