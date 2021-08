Conselho já puniu dono de casa onde mora ex de Bolsonaro

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) do Distrito Federal já puniu o corretor-empresário Geraldo Antonio Machado, dono do imóvel de 2,9 milhões de reais onde vivem atualmente Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, e Jair Renan, o filho “Zero Quatro” do chefe do Executivo.

Conforme revelou VEJA na última sexta-feira, Ana Cristina alugou o imóvel de 395 metros quadrados de área construída por 8.000 reais, valor próximo ao salário bruto que recebe pelo cargo de assessora da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF). Dono da casa no Lago Sul, bairro nobre da capital, Geraldo vive na periferia de Brasília. O corretor-empresário e a ex de Bolsonaro apresentam versões conflitantes sobre o negócio — ela diz que o conhece, mas ele nega.

Uma certidão do conselho, emitida a pedido de VEJA, traz detalhes sobre a atuação de Geraldo, que opera no mercado de imóveis desde 2009. De acordo com o Creci, Geraldo foi alvo em 2020 de processo ético disciplinar, que resultou na sua punição com “advertência verbal”, o que não o impede de atuar na região. O caso foi encerrado em janeiro deste ano, antes de Geraldo adquirir a residência no Lago Sul.

O conselho se recusou a informar mais detalhes do caso, alegando que “os demais dados são considerados sensíveis pela LGDP”. Sancionada por Bolsonaro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se tornou um atalho para esconder as mais variadas informações, inclusive as de interesse público.

Apesar de já ter atuado como corretor, Geraldo não foi o responsável pelo contrato de aluguel da ex-mulher do presidente. Ele diz que fez o negócio por uma imobiliária de Brasília, mas não quis dar mais detalhes.

Procurado por VEJA sobre o processo no conselho, Geraldo não se manifestou. Ao falar com a reportagem no último dia 16, Ana Cristina desabafou: “Preferia Resende, lá tinha menos dor de cabeça”.