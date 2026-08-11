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Política

Conselho de Ética aprova parecer preliminar contra Erika Hilton

Psolista foi alvo de representação pelo Missão após uma publicação que fez nas redes horas após ter sido eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 19h34 | Atualizado em 11 ago 2026, 19h48
A deputada federal Erika Hilton
A deputada federal Erika Hilton (Tony Winston/Câmara dos Deputados)
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Conselho de Ética aprova parecer preliminar contra Erika Hilton Priorizar nos meus resultados Google

Por 10 votos a 5, o Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta terça-feira o parecer preliminar do deputado Cabo Gilberto Silva pela admissibilidade da representação contra Erika Hilton por suposta quebra de decoro parlamentar.

Agora, o colegiado comandado por Fábio Schiochet dará andamento ao processo que poderia levar à perda de mandato da psolista, o que não deve ocorrer, porque não há tempo para a conclusão da apreciação até o fim da legislatura.

Ela foi alvo de representação pelo Missão após uma publicação que fez nas redes sociais horas após ter sido eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Na ocasião, a parlamentar do Psol disse não se importar com a opinião de “transfóbicos e imbeCIS”.

Em reação, o partido de Kim Kataguiri a acionou no Conselho de Ética e argumentou que as expressões configuraram ataque às mulheres cisgênero e pede a aplicação da pena de perda do mandato.

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Em seu relatório, Cabo Gilberto disse que a conduta descrita pode configurar, em análise inicial, uma afronta ao decoro parlamentar.

Antes mesmo de o parecer ser aprovado, a defesa de Erika pediu que o relator fosse declarado suspeito de ocupar a posição, porque ele se manifestou sobre sua eleição para a Comissão da Mulher antes de ser sorteado para analisar a representação.

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