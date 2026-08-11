Conselho de Ética aprova parecer preliminar contra Erika Hilton

Por 10 votos a 5, o Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta terça-feira o parecer preliminar do deputado Cabo Gilberto Silva pela admissibilidade da representação contra Erika Hilton por suposta quebra de decoro parlamentar.

Agora, o colegiado comandado por Fábio Schiochet dará andamento ao processo que poderia levar à perda de mandato da psolista, o que não deve ocorrer, porque não há tempo para a conclusão da apreciação até o fim da legislatura.

Ela foi alvo de representação pelo Missão após uma publicação que fez nas redes sociais horas após ter sido eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Na ocasião, a parlamentar do Psol disse não se importar com a opinião de “transfóbicos e imbeCIS”.

Em reação, o partido de Kim Kataguiri a acionou no Conselho de Ética e argumentou que as expressões configuraram ataque às mulheres cisgênero e pede a aplicação da pena de perda do mandato.

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Em seu relatório, Cabo Gilberto disse que a conduta descrita pode configurar, em análise inicial, uma afronta ao decoro parlamentar.

Antes mesmo de o parecer ser aprovado, a defesa de Erika pediu que o relator fosse declarado suspeito de ocupar a posição, porque ele se manifestou sobre sua eleição para a Comissão da Mulher antes de ser sorteado para analisar a representação.

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