Conselho de Ética adia votação de parecer contra Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou para a quarta-feira, 4, a votação do parecer sobre a representação do PSL contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Presidente do colegiado, o deputado federal Juscelino Filho (DEM-MA) anunciou que o relator do caso, o deputado federal Eduardo Costa (PTB-PA), está em viagem oficial.

Antes do início da sessão, Eduardo Bolsonaro publicou uma foto ao lado dos deputados federais Carlos Jordy (PSL-RJ) e Filipe Barros (PSL-PR), que também são alvos de ações por quebra de decoro parlamentar. “Já aqui no Conselho de Ética com Carlos Jordy e Filipe Barros. Parece que pode não dar quórum hoje”, diz a publicação.

Já aqui no conselho de ética com @carlosjordy e @filipebarrost . Parece que pode não dar quorum hoje… pic.twitter.com/TLSGLrKOpk Publicidade — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 3, 2020

A representação do PSL contra o filho do presidente Jair Bolsonaro está relacionado às publicações de Eduardo contra a colega de bancada, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). A representação sobre as declarações do atual líder do partido na Câmara sobre um “novo AI-5” não entraram na pauta.