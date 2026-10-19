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Política

Conheça a equipe escalada por Douglas Ruas para cuidar da transição de governo no Rio

Governador eleito definiu quatro nomes que ficarão incumbidos de preparar as bases da futura administração

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h34
Homem de pele clara, cabelo raspado, terno cinza e gravata azul, fala em um microfone com a boca aberta, em um ambiente interno com pessoas desfocadas ao fundo
Douglas Ruas: governador eleito pelo PL no Rio. (Reprodução/Reprodução)
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O governador eleito do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) terminou de escalar a equipe de transição. Além da socióloga Maria Gabriela Bessa, que já havia sido anunciada como coordenadora dos trabalhos, foram oficializados os nomes de Bruno Bonetti, Anderson Monteze e Fábio Araújo.

O grupo terá a atribuição de reunir e analisar informações sobre a atual administração, identificar as principais demandas do estado e preparar as bases para o início do novo governo. O trabalho deve ganhar fôlego após o segundo turno da eleição, já que o PL no Rio ainda está mobilizado em torno da campanha nacional.

A equipe tem perfis complementares. Bruno Bonetti é suplente de Romário no Senado e presidente do diretório municipal do PL. Ele foi um dos principais articuladores da campanha de Ruas e é um nome com boa interlocução política, habituado a se movimentar nos bastidores.

Leia também: Ruas se mobiliza por Flávio e para imprimir marca bolsonarista na futura gestão no Rio

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Fábio Araujo, o Fabinho, é um aliado que tem a confiança do futuro governador. Trabalhou na secretaria de Governo de São Gonçalo, cidade governada pelo capitão Nelson (PL), pai de Douglas Ruas, e o acompanhou quando ele assumiu a Secretaria estadual das Cidades, de onde saiu em março para disputar a eleição.

Ruas também apostou em perfis vistos como técnicos. Maria Gabriela Bessa sucedeu o futuro governador na secretaria estadual das Cidades. E Anderson Monteze, ex-subsecretário estadual de Planejamento e Orçamento, é servidor comissionado da Assembleia Legislativa com experiência em finanças públicas, um dos principais desafios da futura gestão.

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