Conheça a equipe escalada por Douglas Ruas para cuidar da transição de governo no Rio

O governador eleito do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) terminou de escalar a equipe de transição. Além da socióloga Maria Gabriela Bessa, que já havia sido anunciada como coordenadora dos trabalhos, foram oficializados os nomes de Bruno Bonetti, Anderson Monteze e Fábio Araújo.

O grupo terá a atribuição de reunir e analisar informações sobre a atual administração, identificar as principais demandas do estado e preparar as bases para o início do novo governo. O trabalho deve ganhar fôlego após o segundo turno da eleição, já que o PL no Rio ainda está mobilizado em torno da campanha nacional.

A equipe tem perfis complementares. Bruno Bonetti é suplente de Romário no Senado e presidente do diretório municipal do PL. Ele foi um dos principais articuladores da campanha de Ruas e é um nome com boa interlocução política, habituado a se movimentar nos bastidores.

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Fábio Araujo, o Fabinho, é um aliado que tem a confiança do futuro governador. Trabalhou na secretaria de Governo de São Gonçalo, cidade governada pelo capitão Nelson (PL), pai de Douglas Ruas, e o acompanhou quando ele assumiu a Secretaria estadual das Cidades, de onde saiu em março para disputar a eleição.

Ruas também apostou em perfis vistos como técnicos. Maria Gabriela Bessa sucedeu o futuro governador na secretaria estadual das Cidades. E Anderson Monteze, ex-subsecretário estadual de Planejamento e Orçamento, é servidor comissionado da Assembleia Legislativa com experiência em finanças públicas, um dos principais desafios da futura gestão.