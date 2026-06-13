🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Congresso na corda-bamba: ‘bomba’ de R$ 1 trilhão e críticas à gastança de Lula

TCU aprova contas de Lula com ressalvas enquanto Congresso avança em 'pauta-bomba' bilionária, acirrando o debate fiscal

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 10h14
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (Andressa Anholete/Agência Senado)
Continua após publicidade
Congresso na corda-bamba: ‘bomba’ de R$ 1 trilhão e críticas à gastança de Lula Priorize VEJA no Google

No mesmo dia em que o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou as contas do governo Lula referentes ao ano de 2025 com uma série de ressalvas sobre artifícios contábeis usados para gastar mais driblando regras fiscais e sobre o crescimento incontido da dívida pública, avançaram no Congresso Nacional propostas que o Ministério da Fazenda alertou configurarem uma verdadeira “pauta-bomba” com custo estimado em até 1 trilhão de reais nos próximos dez anos.

Mesmo depois de várias reuniões com o ministro Dario Durigan, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), negociou com seus pares a aprovação da renegociação de 180 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais, do piso salarial para médicos e cirurgiões e da aposentadoria especial para agentes comunitários e de controle de endemias. 

“Infelizmente, nós não tivemos a possibilidade de ter um acordo com o governo”, afirmou o chefe do Congresso durante a sessão na última quarta-feira, 10. “Respeito integralmente a posição do governo e (do) ministro, que têm apelado reiteradas vezes para que o Senado Federal tenha cautela na deliberação das matérias relevantes e que podem impactar o orçamento do Brasil, mas eu fiz um acordo com os senadores, com as senadoras, com os deputados em várias ocasiões”, acrescentou.

Siga

Além da renegociação de dívidas agrícolas, comissões do Senado aprovaram projetos que elevam o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas e afrouxam regras de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Os dois textos, se entrarem em vigor, podem ter um impacto de cerca de 40 bilhões no caixa da União.

Continua após a publicidade

O parecer prévio do TCU, que aprovou com ressalvas as contas do governo Lula referentes a 2025, agora segue para análise do Congresso. Na visão da professora de ciência política da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Graziella Testa, certamente parlamentares da oposição e de bancadas cujo apoio à administração petista é pendular farão “uso político-partidário” do relatório para criticar a política fiscal. “Mas o Legislativo também também tem que ser responsabilizado pela gastança e pelo aumento da dívida pública”, critica.

A cientista política lembra que, em 2015, o Congresso conseguiu tornar fatia relevante do Orçamento da União “impositivo” — condição que obriga o governo a pagar emendas parlamentares cuja destinação é indicada por deputados e senadores — , mas o cenário se “agravou” ainda mais a partir de 2022, último ano da Presidência de Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

“Existe uma cultura do Congresso brasileiro em geral, e mesmo de partidos mais à direita, mais liberais, de não se sentirem responsáveis pela saúde das contas públicas”, avalia Testa. Em ano eleitoral, tudo piora. “Quanto mais competitivas as eleições e menor a margem entre os candidatos à Presidência, mais provável é que não se pense no que acontece depois de outubro”, alerta.

Para o economista Newton Marques, o governo Lula “exagera e aposta muito” nos gastos, mas há muitas despesas com salários e penduricalhos no Judiciário e com emendas parlamentares no Congresso que também mereceriam atenção do tribunal de contas. “Tem um misto aí que não se pode só atribuir à gastança do governo”, disse.

Continua após a publicidade

Por trás da crítica de Marques está o caráter do TCU de órgão de assessoramento ao Congresso Nacional. “Em alguns aspectos, você pode dizer que o TCU faz recomendações apropriadas, mas deixa de fora algumas outras com as quais deveria se preocupar. Se ele é quem fiscaliza as contas públicas, por que deixa passar isso?”, questiona, referindo-se a propostas de aumento multibilionário de gastos aprovadas por deputados e senadores.

Publicidade
TAGS:
Congresso
dívida pública
Luiz Inácio Lula da Silva
TCU - Tribunal de Contas da União
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).