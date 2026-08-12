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Política

Congresso instala comissão que analisa MP que acaba com taxa das blusinhas

Editada em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta caducará caso não seja apreciada até 24 de setembro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 06h01 | Atualizado em 12 ago 2026, 06h27
Davi Alcolumbre e Hugo Motta
Davi Alcolumbre e Hugo Motta na sessão solene que marcou a abertura do Ano Legislativo - 02/02/2026 (Marcos Oliveira/Agência Senado/Divulgação)
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A comissão mista que analisará a MP que acaba com o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares, que ficou conhecida como taxa das blusinhas, deve ser instalada nesta quarta-feira pelo Congresso.

Editada em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta caducará caso não seja apreciada até 24 de setembro.

Se isso acontecer, a tributação de 20% será retomada automaticamente, o que poderia impactar o sentimento do eleitorado às vésperas do primeiro turno das eleições.

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Como o Congresso tem apenas mais uma semana de esforço concentrado além desta para votar o texto, será preciso correr caso parlamentares queiram aprovar a medida.

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Nos bastidores, a instalação da comissão mista é interpretada como um aceno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Lula. Eles estavam em crise desde novembro do ano passado e o chefe do Congresso impôs algumas derrotas ao Palácio do Planalto desde então. O gesto ocorre dias após eles conversarem.

“A Comissão Mista terá a presidência da Câmara e relatoria do Senado. É um dos temas que iremos tratar na reunião de líderes. A MP vence em meados do mês de setembro, então para que a taxação não volte, é necessário que o Congresso se debruce sobre o tema nas próximas semanas”, disse o presidente da Câmara, Hugo Motta, a jornalistas.

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