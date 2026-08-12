Congresso instala comissão que analisa MP que acaba com taxa das blusinhas

Ler Resumo





A comissão mista para analisar a MP que acaba com a ‘taxa das blusinhas’ de 20% sobre importações de até 50 dólares deve ser instalada no Congresso nesta quarta. A medida, crucial para o eleitorado e o Planalto, caducará em 24 de setembro se não for apreciada, retomando a tributação. A instalação sinaliza um aceno de Davi Alcolumbre a Lula, após crise.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A comissão mista que analisará a MP que acaba com o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares, que ficou conhecida como taxa das blusinhas, deve ser instalada nesta quarta-feira pelo Congresso.

Editada em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta caducará caso não seja apreciada até 24 de setembro.

Se isso acontecer, a tributação de 20% será retomada automaticamente, o que poderia impactar o sentimento do eleitorado às vésperas do primeiro turno das eleições.

Como o Congresso tem apenas mais uma semana de esforço concentrado além desta para votar o texto, será preciso correr caso parlamentares queiram aprovar a medida.

Continua após a publicidade

Nos bastidores, a instalação da comissão mista é interpretada como um aceno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Lula. Eles estavam em crise desde novembro do ano passado e o chefe do Congresso impôs algumas derrotas ao Palácio do Planalto desde então. O gesto ocorre dias após eles conversarem.

“A Comissão Mista terá a presidência da Câmara e relatoria do Senado. É um dos temas que iremos tratar na reunião de líderes. A MP vence em meados do mês de setembro, então para que a taxação não volte, é necessário que o Congresso se debruce sobre o tema nas próximas semanas”, disse o presidente da Câmara, Hugo Motta, a jornalistas.