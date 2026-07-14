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Política

Congresso deve livrar Lula de um grande problema nesta terça

Inércia em relação à MP do Frete fez com que a categoria acenasse para uma paralisação nesta segunda-feira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 07h37
Plenário do Senado
Plenário do Senado  (Jonas Pereira/Agência Senado)
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Congresso deve livrar Lula de um grande problema nesta terça Priorizar nos meus resultados Google

Após um acordo celebrado entre parlamentares da base e da oposição e os caminhoneiros, o Senado deve apreciar nesta terça-feira a MP do Frete.

A inércia em relação ao tema fez com que a categoria acenasse para uma paralisação nesta segunda-feira.

A eventual aprovação do texto deve fazer com que os caminhoneiros recuem em relação à greve, que, se perdurasse, poderia trazer problemas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de três meses das eleições.

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Durante a reunião entre governistas, opositores e representantes da categoria, ficou acordado que, durante a apreciação da medida, serão feitos alguns ajustes de redação.

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Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

Houve ainda a sinalização de vetos de Lula em alguns trechos da proposição, como a previsão de anistia das multas de caminhoneiros por protestos após as as eleições de 2022, inserido no texto pelo relator da proposta na Câmara, Zé Trovão.

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“Chegamos a um bom acordo para votação. Vou comunicar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o acordo, e nossa expectativa é coloca-lo em apreciação amanhã”, disse o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, após o encontro.

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