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Política

Congresso analisa a manutenção ou derrubada do veto presidencial ao Estatuto da Segurança Privada

Avaliação de interlocutores do setor é que uma das votações economicamente mais relevantes desta semana chega ao plenário com baixa visibilidade pública

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h39
Fachada do Congresso Nacional
Fachada do Congresso Nacional (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Congresso analisa a manutenção ou derrubada do veto presidencial ao Estatuto da Segurança Privada Priorize VEJA no Google

O Congresso Nacional vota nesta quinta-feira, em sessão remota, dispositivos do veto ao Estatuto da Segurança Privada. A decisão que pode elevar os custos de transporte de valores e provocar impactos sobre empregos no setor.

Os dispositivos tratam de regras relacionadas à composição societária e à organização das empresas do setor. Para grupos que defendem a manutenção integral do veto, a derrubada desses itens deve favorecer a concentração de mercado, restringir a concorrência e aumentar custos operacionais.

A reação ao avanço da pauta produziu um movimento raro. Entidades empresariais e de trabalhadores do setor decidiram atuar juntas pela manutenção integral do veto presidencial.

Assinam manifestação conjunta a Associação Nacional de Segurança e Transporte de Valores (ANSEGTV), a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) e a Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV), que encaminharam ofício aos parlamentares alertando para possíveis impactos sobre concorrência, empregos, custo dos serviços e logística de distribuição de numerário.

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O tema também carrega histórico concorrencial. Em discussões anteriores sobre dispositivos semelhantes, o Cade manifestou preocupação com potenciais efeitos anticompetitivos decorrentes de restrições à participação de determinados agentes econômicos no mercado de transporte de valores.

Nos bastidores de Brasília, entretanto, a avaliação de interlocutores do setor é que uma das votações economicamente mais relevantes do setor desta semana chega ao plenário com baixa visibilidade pública.

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