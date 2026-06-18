Congresso analisa a manutenção ou derrubada do veto presidencial ao Estatuto da Segurança Privada

O Congresso Nacional vota nesta quinta-feira, em sessão remota, dispositivos do veto ao Estatuto da Segurança Privada. A decisão que pode elevar os custos de transporte de valores e provocar impactos sobre empregos no setor.

Os dispositivos tratam de regras relacionadas à composição societária e à organização das empresas do setor. Para grupos que defendem a manutenção integral do veto, a derrubada desses itens deve favorecer a concentração de mercado, restringir a concorrência e aumentar custos operacionais.

A reação ao avanço da pauta produziu um movimento raro. Entidades empresariais e de trabalhadores do setor decidiram atuar juntas pela manutenção integral do veto presidencial.

Assinam manifestação conjunta a Associação Nacional de Segurança e Transporte de Valores (ANSEGTV), a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) e a Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV), que encaminharam ofício aos parlamentares alertando para possíveis impactos sobre concorrência, empregos, custo dos serviços e logística de distribuição de numerário.

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O tema também carrega histórico concorrencial. Em discussões anteriores sobre dispositivos semelhantes, o Cade manifestou preocupação com potenciais efeitos anticompetitivos decorrentes de restrições à participação de determinados agentes econômicos no mercado de transporte de valores.

Nos bastidores de Brasília, entretanto, a avaliação de interlocutores do setor é que uma das votações economicamente mais relevantes do setor desta semana chega ao plenário com baixa visibilidade pública.