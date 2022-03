Conflitos internos do PSDB prejudicam costura para a terceira via

O racha do PSDB está prejudicando as negociações para a escolha de um nome único como alternativa para a terceira via na eleição presidencial, polarizada entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O governador de São Paulo, João Doria, foi escolhido pré-candidato em novembro, depois de meses em conflito com o concorrente Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. As prévias terminaram, mas deixaram cicatrizes. Leite estuda sair do partido para concorrer contra Doria pelo PSD.

O mandatário paulista coleciona desafetos dentro da própria legenda desde 2016, quando disputou a prefeitura da capital. Dentre os inimigos poderosos está o deputado Aécio Neves, que exerce forte influência sobre um grupo do partido. Doria também brigou com quadros antigos da legenda, como Andrea Matarazzo e Alberto Goldman, e com o padrinho político Geraldo Alckmin, que deixou a agremiação logo após as prévias do fim do ano.

Até o fim do mês Eduardo Leite precisa decidir se migra para o PSD e deixar o cargo para concorrer a outro posto, caso opte por apostar em se tornar a terceira via. Ele era e continua sendo o presidenciável apoiado por parte do PSDB– incluindo lideranças como Aécio e o senador Tasso Jereissati. E Doria precisa de apoio amplo do partido para que sua candidatura seja referendada pela Executiva Nacional na convenção partidária no meio do ano.

Na semana passada, Aécio e Tasso telefonaram a Baleia Rossi, presidente do MDB, para dizer que querem manter Leite no partido e que é possível contestar o nome de Doria como o presidenciável da legenda. Ouviram que o MDB não vai se meter em assuntos de outro partido. MDB, PSDB e União Brasil estão, há meses, mantendo conversas sobre uma candidatura única para a terceira via. E, como política é feita de gestos, a movimentação dos correligionários sobre Baleia Rossi foi mais um sinal da dificuldade do governador paulista para costurar alianças fortes que o posicionem na disputa eleitoral.

Nos bastidores do Congresso, parlamentares aliados do tucano ventilam a possibilidade de que, diferentemente das prévias, Doria não consiga os votos necessários para aprovar sua candidatura se Leite ficar no PSDB. O presidente do partido, Bruno Araújo, também está ativo para convencer Leite a ficar: “Eduardo tem tudo para liderar o PSDB”, diz ele. Na última sexta, a cúpula do PSDB –incluindo Araújo, Aécio, Tasso e outros 25 correligionários– divulgou uma carta aberta a Leite na qual pede para ele permanecer na agremiação.

O gaúcho deve decidir seu futuro político nos próximos dias. E precisa ser ágil, caso queira se movimentar nacionalmente: o presidente Bolsonaro marcou o lançamento da sua pré-candidatura à reeleição para 27 de março e o ex-tucano Alckmin, cotado para vice de Lula, deve se filiar ao PSB nesta quarta, dia 23. Enquanto isso, o PSDB tenta juntar os cacos.