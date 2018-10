Nas eleições realizadas neste domingo, treze dos 27 estados da república tiveram governadores eleitos em primeiro turno. PSB e PT, com três representantes cada, foram os maiores vencedores. O PSDB foi o partido com mais candidatos no segundo turno: serão seis. MDB, PDT e PSL terão três cada.

Entre os 54 senadores eleitos para um período de oito anos, o MDB teve sete eleitos. A Rede e PP, ambos com cinco, aparecem na sequência com mais representantes vencedores em 2018.

Veja abaixo como foi o resultado das eleições 2018 por estado:

Acre

Governador

Gladson Cameli (PP) – 53,71% dos votos válidos (223.993 votos) (ELEITO)

Senadores eleitos

Petecão (PSD) – 30,71% dos votos válidos (244.109 votos)

Márcio Bittar (MDB) – 23,28% dos votos válidos (185.066 votos)

Alagoas

Governador

Renan Filho (MDB) – 77,30% dos votos válidos (1.001.053 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Rodrigo Cunha (PSDB) – 34,42% dos votos válidos (895.738 votos)

Renan Calheiros (MDB) – 23,88% dos votos válidos (621.562 votos)

Amapá

Governador

Waldez (PDT) – 33,55% dos votos válidos (133.214 votos) (2° TURNO)

Capi (PSB) – 30,10% dos votos válidos (119.500 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Randolfe Rodrigues (REDE) – 37,96% dos votos válidos (264.798 votos) (REELEITO)

Lucas Barreto (PTB) – 18,38% dos votos válidos (128.186 votos)

Amazonas

Governador

Wilson Lima (PSC) – 33,73% dos votos válidos (596.585 votos) (2° TURNO)

Amazonino Mendes (PDT) – 32,74% dos votos válidos (579.016 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Plinio Valerio (PSDB) – 25,36% dos votos válidos (834.809 votos)

Eduardo Braga (MDB) – 18,45% dos votos válidos (607.286 votos) (REELEITO)

Bahia

Governador

Rui Costa (PT) – 75,50% dos votos válidos (5.096.062 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Jaques Wagner (PT) – 35,71% dos votos válidos (4.253.331 votos)

Angelo Coronel (PSD) – 32,97% dos votos válidos (3.927.598 votos)

Ceará

Governador

Camilo (PT) – 79,96% dos votos válidos (3.457.556 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Cid Gomes (PDT) – 41,62% dos votos válidos (3.228.533 votos)

Eduardo Girão (PROS) – 17,09% dos votos válidos (1.325.786 votos)

Distrito Federal

Governador

Ibaneis (MDB) – 41,97% dos votos válidos (634.008 votos) (2° TURNO)

Rodrigo Rollemberg (PSB) – 13,94% dos votos válidos (210.510 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Leila do Vôlei (PSB) – 17,76% dos votos válidos (467.787 votos)

Izalci (PSDB) – 15,33% dos votos válidos (403.735 votos)

Espírito Santo

Governador

Renato Casagrande (PSB) – 55,49% dos votos válidos (1.072.224 votos) (ELEITO)

Senadores eleitos

Fabiano Contarato (PSB) – 31,15% dos votos válidos (1.117.036 votos)

Marcos do Val (PPS) – 24,08% dos votos válidos (863.359 votos)

Goiás

Governador

Ronaldo Caiado (DEM) – 59,73% dos votos válidos (1.773.185 votos) (ELEITO)

Senadores eleitos

Vanderlan (PP) – 31,35% dos votos válidos (1.729.637 votos)

Jorge Kajuru (PRP) – 28,23% dos votos válidos (1.557.415 votos)

Maranhão

Governador

Flávio Dino (PCdoB) – 59,29% dos votos válidos (1.867.396 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Weverton (PDT) – 35,02% dos votos válidos (1.997.443 votos)

Eliziane Gama (PPS) – 27,00% dos votos válidos (1.539.916 votos)

Mato Grosso

Governador

Mauro Mendes (DEM) – 58,69% dos votos válidos (840.094 votos) (ELEITO)

Senadores eleitos

Juíza Selma Arruda (PSL) – 24,65% dos votos válidos (678.542 votos)

Jayme Campos (DEM) – 17,82% dos votos válidos (490.699 votos)

Mato Grosso do Sul

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB) – 44,61% dos votos válidos (576.993 votos) (2° TURNO)

Juiz Odilon (PDT) – 31,62% dos votos válidos (408.969 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Nelsinho Trad (PTB) – 18,37% dos votos válidos (424.085 votos)

Soraya Thronicke (PSL) – 16,19% dos votos válidos (373.712 votos)

Minas Gerais

Governador

Romeu Zema (NOVO) – 42,73% dos votos válidos (4.138.967 votos) (2° TURNO)

Antonio Anastasia (PSDB) – 29,06% dos votos válidos (2.814.704 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Rodrigo Pacheco (DEM) – 20,49% dos votos válidos (3.616.864 votos)

Jornalista Carlos Viana (PHS) – 20,22% dos votos válidos (3.568.658 votos)

Pará

Governador

Helder Barbalho (MDB) – 47,69% dos votos válidos (1.825.708 votos) (2° TURNO)

Marcio Miranda (DEM) – 30,21% dos votos válidos (1.156.680 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Jader Barbalho (MDB) – 19,74% dos votos válidos (1.383.306 votos) (REELEITO)

Zequinha Marinho (PSC) – 19,62% dos votos válidos (1.374.956 votos)

Paraíba

Governador

João (PSB) – 58,18% dos votos válidos (1.119.758 votos) (ELEITO)

Senadores eleitos

Veneziano (PSB) – 24,63% dos votos válidos (844.786 votos)

Daniella Ribeiro (PP) – 24,25% dos votos válidos (831.701 votos)

Paraná

Governador

Ratinho Junior (PSD) – 59,99% dos votos válidos (3.210.712 votos) (ELEITO)

Senadores eleitos

Professor Oriovisto Guimarães (Podemos) – 29,17% dos votos válidos (2.957.239 votos)

Flavio Arns (REDE) – 23,00% dos votos válidos (2.331.740 votos)

Pernambuco

Governador

Paulo Câmara (PSB) – 50,70% dos votos válidos (1.918.219 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Humberto Costa (PT) – 25,76% dos votos válidos (1.713.565 votos) (REELEITO)

Jarbas Vasconcelos (MDB) – 21,51% dos votos válidos (1.430.802 votos)

Piauí

Governador

Wellington Dias (PT) – 55,65% dos votos válidos (966.469 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Ciro Nogueira (PP) – 29.92% dos votos válidos (897.959 votos) (REELEITO)

Marcelo Castro (MDB) – 27,06% dos votos válidos (812.213 votos)

Rio de Janeiro

Governador

Wilson Witzel (PSC) – 41,28% dos votos válidos (3.154.771 votos) (2° TURNO)

Eduardo Paes (DEM) – 19,56% dos votos válidos (1.494.831 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Flávio Bolsonaro (PSL) – 31,36% dos votos válidos (4.380.418 votos)

Arolde de Oliveira (PSD) – 17,06% dos votos válidos (2.382.265 votos)

Rio Grande do Norte

Governador

Fatima Bezerra (PT) – 46,17% dos votos válidos (748.150 votos) (2° TURNO)

Carlos Eduardo (PDT) – 32,45% dos votos válidos (525.933 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Capitão Styvenson (REDE) – 25,63% dos votos válidos (745.827 votos)

Dra. Zenaide Maia (PHS) – 22,69% dos votos válidos (660.315 votos)

Rio Grande do Sul

Governador

Eduardo Leite (PSDB) – 35,90% dos votos válidos (2.143.603 votos) (2° TURNO)

José Ivo Sartori (MDB) – 31,11% dos votos válidos (1.857.335 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Luiz Carlos Heinze (PP) – 21.94% dos votos válidos (2.316.365 votos)

Paulo Paim (PT) – 17,76% dos votos válidos (1.875.245 votos) (REELEITO)

Rondônia

Governador

Expedito Junior (PSDB) – 31,59% dos votos válidos (241.885 votos) (2° TURNO)

Coronel Marcos Rocha (PSL) – 23,99% dos votos válidos (183.691 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Marcos Rogério (DEM) – 24,06% dos votos válidos (324.939 votos)

Confucio Moura (MDB) – 17,06% dos votos válidos (230.361 votos)

Roraima

Governador

Antonio Denarium (PSL) – 42,27% dos votos válidos (113.468 votos) (2° TURNO)

Anchieta (PSDB) – 38,78% dos votos válidos (104.114 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Chico Rodrigues (DEM) – 22,76% dos votos válidos (111.466 votos)

Mecias de Jesus (PRB) – 17,43% dos votos válidos (85.366 votos)

Santa Catarina

Governador

Gelson Merísio (PSD) – 31,12% dos votos válidos (1.121.869 votos) (2° TURNO)

Comandante Moisés (PSL) – 29,72% dos votos válidos (1.071.406 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Esperidião Amin (PP) – 18,77% dos votos válidos (1.226.064 votos)

Jorginho Mello (PR) – 18,07% dos votos válidos (1.179.757 votos)

São Paulo

Governador

João Doria (PSDB) – 31,77% dos votos válidos (6.431.555 votos) (2° TURNO)

Marcio França (PSB) – 21,53% dos votos válidos (4.358.998 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Major Olimpio (PSL) – 25,81% dos votos válidos (9.039.717 votos)

Mara Gabrilli (PSDB) – 18,59% dos votos válidos (6.513.282 votos)

Sergipe

Governador

Belivaldo Chagas (PSD) – 40,84% dos votos válidos (403.252 votos) (2° TURNO)

Valadares Filho (PSB) – 21,49% dos votos válidos (212.169 votos) (2° TURNO)

Senadores eleitos

Delegado Alessandro Vieira (REDE) – 25,95% dos votos válidos (474.449 votos)

Rogério Carvalho Santos (PT) – 16,42% dos votos válidos (300.247 votos)

Tocantins

Governador

Mauro Carlesse (PHS) – 57,39% dos votos válidos (404.484 votos) (REELEITO)

Senadores eleitos

Eduardo Gomes (SD) – 19,48% dos votos válidos (248.358 votos)

Irajá (PSD) – 16,82% dos votos válidos (214.355 votos)