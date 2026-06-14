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Política

Condenado no mensalão, José Dirceu agora é sócio de escritório de advocacia que o defendeu

Ao mesmo tempo em que tenta voltar ao Congresso, ex-ministro vai atuar na área de gestão de crises

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 21h28
Dois homens brancos, um à esquerda com blazer azul e camisa clara, gesticulando, e outro à direita com terno escuro e gravata azul, olhando para o lado, com um tablet à frente
O ex-ministro José Dirceu e o advogado Roberto Podval -  (./Reprodução)
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Ministro-chefe da Casa Civil no primeiro mandato do presidente Lula, o ex-deputado José Dirceu foi o mais influente auxiliar de todos os governos petistas. Chegou a ser considerado, inclusive, o sucessor natural de Lula até ser  abatido pelos escândalos do mensalão e do petrolão, nos quais foi condenado a penas que, somadas, superaram os 39 anos de cadeia.

Um dos advogados de José Dirceu durante os escândalos foi Roberto Podval, um dos criminalistas mais conceituados do país. Ele defendeu o ex-ministro nos processos da Operação Lava Jato.

Formado em Direito, Dirceu, agora, tornou-se sócio do seu ex-advogado no mesmo escritório de advocacia, que tem sede em São Paulo.

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Nos registros da Receita Federal, o ex-ministro consta como sócio do escritório Podval Advogados Associados. O documento não mostra quando José Dirceu ingressou na sociedade.

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O escritório também ainda não incluiu a fotografia de José Dirceu na lista de profissionais divulgada em sua página na internet.

O Podval Advogados é especializado em casos que envolvem crimes licitatórios, tributários, homicídios e omissão de informações ao Fisco, além de corrupção e lavagem de dinheiro.

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Dirceu vai conjugar seu trabalho na área jurídica com o projeto de voltar ao Congresso como deputado federal por São Paulo. A missão conta com o apoio do presidente Lula.

O ex-ministro foi apontado pelo Supremo Tribunal Federal como mentor do primeiro grande escândalo de corrupção do PT. O partido usava dinheiro público para comprar apoio político no Congresso. Anos depois, Dirceu voltou a ser condenado no âmbito da Lava-Jato, operação que revelou o maior caso de corrupção da história — sentença que foi anulada depois por questões processuais.

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O advogado Roberto Podval ressaltou que, no momento, José Dirceu está temporariamente afastado do escritório, mas que, em breve, ele vai assumir uma função específica. “Trabalhamos com gestão de crises. Não conheço ninguém tão apto quanto ele nesse assunto”, disse o criminalista.

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