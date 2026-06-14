Condenado no mensalão, José Dirceu agora é sócio de escritório de advocacia que o defendeu

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José Dirceu, figura central nos governos petistas, agora é sócio de um renomado escritório de advocacia criminalista na Faria Lima, mesmo após condenações nos escândalos do Mensalão e Petrolão. Ele concilia a nova carreira jurídica com planos eleitorais, buscando uma vaga de deputado federal com apoio de Lula. Descubra os detalhes dessa surpreendente virada.

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Ministro-chefe da Casa Civil no primeiro mandato do presidente Lula, o ex-deputado José Dirceu foi o mais influente auxiliar de todos os governos petistas. Chegou a ser considerado, inclusive, o sucessor natural de Lula até ser abatido pelos escândalos do mensalão e do petrolão, nos quais foi condenado a penas que, somadas, superaram os 39 anos de cadeia.

Um dos advogados de José Dirceu durante os escândalos foi Roberto Podval, um dos criminalistas mais conceituados do país. Ele defendeu o ex-ministro nos processos da Operação Lava Jato.

Formado em Direito, Dirceu, agora, tornou-se sócio do seu ex-advogado no mesmo escritório de advocacia, que tem sede em São Paulo.

Nos registros da Receita Federal, o ex-ministro consta como sócio do escritório Podval Advogados Associados. O documento não mostra quando José Dirceu ingressou na sociedade.

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O escritório também ainda não incluiu a fotografia de José Dirceu na lista de profissionais divulgada em sua página na internet.

O Podval Advogados é especializado em casos que envolvem crimes licitatórios, tributários, homicídios e omissão de informações ao Fisco, além de corrupção e lavagem de dinheiro.

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Dirceu vai conjugar seu trabalho na área jurídica com o projeto de voltar ao Congresso como deputado federal por São Paulo. A missão conta com o apoio do presidente Lula.

O ex-ministro foi apontado pelo Supremo Tribunal Federal como mentor do primeiro grande escândalo de corrupção do PT. O partido usava dinheiro público para comprar apoio político no Congresso. Anos depois, Dirceu voltou a ser condenado no âmbito da Lava-Jato, operação que revelou o maior caso de corrupção da história — sentença que foi anulada depois por questões processuais.

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O advogado Roberto Podval ressaltou que, no momento, José Dirceu está temporariamente afastado do escritório, mas que, em breve, ele vai assumir uma função específica. “Trabalhamos com gestão de crises. Não conheço ninguém tão apto quanto ele nesse assunto”, disse o criminalista.