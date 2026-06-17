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Política

Condenação de Eduardo Bolsonaro fura bolha da Copa e lidera debate político nas redes

Levantamento amostral feito pela Nexus aponta alta de 242,7% no volume de citações em português a Eduardo Bolsonaro nas redes X, Instagram e Facebook

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h30
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Renato Araujo/Câmara dos Deputados)
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Condenação de Eduardo Bolsonaro fura bolha da Copa e lidera debate político nas redes Priorize VEJA no Google

A condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo STF, nesta terça-feira, fez com que o assunto “furasse a bolha” da Copa do Mundo e se tornasse o único tema relacionado à política que fugisse ao evento esportivo no Trending Topics do Brasil nas últimas 24 horas.

Eduardo foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão e os ministros do Supremo entenderam, por unanimidade, que ele cometeu o crime de coação ao tentar intervir contra a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe.

Um levantamento amostral feito pela Nexus aponta alta de 242,7% no volume de citações em português a Eduardo Bolsonaro nas redes X, Instagram e Facebook, em comparativo entre os dias 15 e 16 de junho. “Eduardo Bolsonaro” aparece na 9ª posição dos Trending Topics.

Na nuvem de termos que aparecem com mais frequência nas publicações que mencionam Eduardo Bolsonaro nas três redes analisadas, aparecem em destaque “Jair Bolsonaro”, “EUA”, “Estados Unidos” e “Vorcaro”, além de expressões como “coação no curso do processo” e “Trump contra o Brasil”.

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A condenação também é destaque de consultas no Google. “Eduardo Bolsonaro” figura como o 9º termo mais pesquisado no Google Trends Brasil das últimas 24 horas, por critério de relevância, em aferição às 9h desta quarta-feira (17). Foram feitas mais de 50 mil buscas sobre o ex-deputado em 16 horas.

 

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