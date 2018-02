Concessionária garantia pedágio caro no PR com propina, diz MPF

Alvo da 48ª fase da Operação Lava Jato, nesta quinta-feira, em Curitiba, a concessionária Econorte pode ter lucrado pelo menos 100 milhões de reais de forma ilegal, de acordo as investigações. O cálculo é do procurador Diogo Castor de Matos, em entrevista coletiva. “Se [a Econorte] abrisse as cancelas hoje e empresa continuasse custeando a operação até o final da concessão [em 2021], ainda assim teria um lucro maior que a taxa interna de retorno prevista contratualmente”, estima Matos.

O lucro indevido da concessionária vinha da assinatura de aditivos de contrato, para obras nas rodovias, que permitiram a elevação da tarifa de pedágio nos trechos administrados pela empresa muito maiores do que deveriam ser, apontam as investigações. Em troca, a concessionária realizava pagamentos em empresas de fachada que acabavam por beneficiar servidores públicos.

O MPF identificou repasses diretos a empresas que estavam em sociedades diretamente relacionadas a servidores públicos do Departamento de Estadas e Rodagem do Paraná (DER-PR), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Casa Civil do Estado do Paraná, como também pagamentos a empresas controladas por operadores do esquema, que sacavam em espécie parte relevante dos recursos.

Segundo as apurações, mesmo existindo uma determinação do Tribunal de Contas da União e um estudo técnico recomendando a redução da tarifa em 18%, a empresa investigada foi favorecida por dois termos aditivos e um termo de ajuste que aumentaram a tarifa paga pelo usuário em mais de 25%. Para justificar o aumento, o DER-PR alegava necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

“Estamos dizendo que cada usuário dos pedágios foi impactado por essas práticas”, disse o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima. As perícias realizadas pelo MPF demonstram que também houve superfaturamento nos valores das obras das concessionárias constantes na proposta comercial.

Conforme o laudo técnico, que utilizou como parâmetro a tabela Sinapi, da Caixa Econômica Federal, em alguns itens das planilhas o sobrepreço chegou a 89% em relação ao valor de mercado. De acordo com o MPF, essa “gordura” era usada para pagamentos indevidos. Em fiscalização da Receita Federal que abrangeu somente os últimos três anos, houve desconsideração de 56 milhões de reais gastos pela subsidiária da concessionária em serviços fictícios.

Além disso, os pagamentos sem causa também foram usados pela concessionária como artifício fraudulento contábil para aumentar despesas operacionais com finalidades diversas, como facilitar o desvio de valores das tarifas públicas pagas pelos usuários; justificar uma dedução maior de tributos em sede de imposto de renda da pessoa jurídica; justificar a alta cobrança das tarifas básicas pagas pelo usuário.

Em uma mensagem de e-mail obtida a partir de quebra de sigilo autorizada pela Justiça, um dos servidores envolvidos no esquema criminoso recebeu um quadro comparativo que demonstra que a tarifa cobrada pela Econorte no Paraná chega a ser mais de quatro vezes maior do que a tarifa cobrada por outra concessionária do Grupo Triunfo no Estado de Goiás. Há indicativos que o esquema se repete em outros estados que possuem rodovias administradas pela mesma empresa, como também há suspeitas de que as fraudes abrangem outras concessionárias no Paraná.

Segundo a Lava Jato, um dos servidores públicos que subscreveu os aditivos com a empresa investigada adquiriu de forma oculta um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no valor de 2,5 milhões de reais, dos quais aproximadamente 500 mil reais foram pagos em espécie ou com recursos cuja origem não foi identificada nas contas do investigado. Na mesma investigação, foram levantadas evidências de que esse mesmo servidor público teve as despesas do aluguel de um iate de luxo custeadas por um empresário que prestava serviços de engenharia às concessionárias de pedágio.

(com Estadão Conteúdo)