‘Compete ao ex-ministro se explicar’, diz advogado de Bolsonaro

Advogado de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef afirmou a jornalistas na frente do Palácio do Planalto, na noite desta sexta-feira, 24, que o presidente não interferiu nas investigações do caso Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação.

“(Bolsonaro) nada tem a ver com o ex-ministro nem com a investigação. Não praticou qualquer ato para ajudar quem que que fosse”, declarou Wassef. “O presidente não nenhum contato com o ex-ministro nem com qualquer dos investigados. Ele não tem nada que ver com essas investigações. Ele não interfere na PF.”

O advogado também minimizou o áudio que mostra Milton Ribeiro dizendo a sua filha sobre uma ligação de Bolsonaro em que o presidente afirmava que “achava” que iriam fazer uma busca e apreensão contra o ex-ministro. O grampo motivou o envio do caso ao Supremo Tribunal Federal (STF) diante da suspeita de interferência do governante.

“Se o ex-ministro usou o nome do presidente Bolsonaro, usou sem o seu conhecimento, sem a sua autorização, ele que responda. Compete ao ex-ministro se explicar sobre o que ele fala”, disse Wassef.

Continua após a publicidade