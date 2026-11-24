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Nenhum deputado do PSOL registrou voto a favor ou contra o texto-base do ajuste fiscal do governo Lula, aprovado pela Câmara. A bancada se dividiu entre dez obstruções regimentais e três abstenções. Confira a lista completa e entenda como cada parlamentar do partido se posicionou na votação.

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Nenhum deputado do PSOL registrou voto favorável ou contrário ao texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado pela Câmara dos Deputados na segunda-feira, 23. Dez parlamentares da legenda seguiram a orientação da Federação PSOL-Rede pela obstrução, enquanto outros três optaram pela abstenção.

O texto-base do projeto (PLP 299/2026) foi aprovado por 353 votos favoráveis e 128 contrários. A votação registrou ainda cinco abstenções e dez obstruções.

Entre os integrantes do PSOL que se abstiveram estão Erika Hilton (SP) e Célia Xakriabá (MG). Já parlamentares como Glauber Braga (RJ), Sâmia Bomfim (SP) e Talíria Petrone (RJ) seguiram a orientação da liderança da federação.

A obstrução é um recurso regimental distinto do voto contrário, uma vez que não representa uma manifestação nominal de rejeição ao mérito da proposta.

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Quais deputados do PSOL registraram obstrução?

Chico Alencar (RJ)

Duda Salabert (MG)

Fernanda Melchionna (RS)

Glauber Braga (RJ)

Luiza Erundina (SP)

Pastor Henrique Vieira (RJ)

Sâmia Bomfim (SP)

Sônia Guajajara (SP)

Talíria Petrone (RJ)

Tarcísio Motta (RJ)

Quais deputados do PSOL se abstiveram?

Célia Xakriabá (MG)

Erika Hilton (SP)

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Professora Luciene (SP) Continua após a publicidade Os desafios do governo Lula 4

Algum deputado do PSOL votou a favor ou contra o projeto?

Nenhum integrante da legenda aparece entre os votos favoráveis ou contrários ao texto-base do ajuste fiscal, conforme o levantamento completo da votação nominal.