Como votou cada deputado do PSOL no projeto de ajuste fiscal de Lula
Federação PSOL-Rede orientou obstrução, mas três parlamentares da sigla optaram pela abstenção; veja a lista nominal
Nenhum deputado do PSOL registrou voto favorável ou contrário ao texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado pela Câmara dos Deputados na segunda-feira, 23. Dez parlamentares da legenda seguiram a orientação da Federação PSOL-Rede pela obstrução, enquanto outros três optaram pela abstenção.
O texto-base do projeto (PLP 299/2026) foi aprovado por 353 votos favoráveis e 128 contrários. A votação registrou ainda cinco abstenções e dez obstruções.
Entre os integrantes do PSOL que se abstiveram estão Erika Hilton (SP) e Célia Xakriabá (MG). Já parlamentares como Glauber Braga (RJ), Sâmia Bomfim (SP) e Talíria Petrone (RJ) seguiram a orientação da liderança da federação.
A obstrução é um recurso regimental distinto do voto contrário, uma vez que não representa uma manifestação nominal de rejeição ao mérito da proposta.
Quais deputados do PSOL registraram obstrução?
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Chico Alencar (RJ)
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Duda Salabert (MG)
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Fernanda Melchionna (RS)
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Glauber Braga (RJ)
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Luiza Erundina (SP)
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Pastor Henrique Vieira (RJ)
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Sâmia Bomfim (SP)
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Sônia Guajajara (SP)
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Talíria Petrone (RJ)
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Tarcísio Motta (RJ)
Quais deputados do PSOL se abstiveram?
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Célia Xakriabá (MG)
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Erika Hilton (SP)
- Professora Luciene (SP)
Algum deputado do PSOL votou a favor ou contra o projeto?
Nenhum integrante da legenda aparece entre os votos favoráveis ou contrários ao texto-base do ajuste fiscal, conforme o levantamento completo da votação nominal.