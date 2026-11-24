Como votou cada deputado do PL no projeto de ajuste fiscal de Lula
Partido de Flávio Bolsonaro orientou voto contrário à proposta do governo, mas teve integrantes que apoiaram o texto que agora vai à sanção
O PL, principal partido de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concentrou a maior parte dos votos contrários ao projeto de ajuste fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados na segunda-feira, 23. Apesar da orientação da liderança da legenda pela rejeição da proposta, sete parlamentares da sigla votaram a favor do texto-base.
O projeto (PLP 299/2026) foi aprovado por 353 votos a favor e 128 contra. A votação registrou ainda cinco abstenções e dez obstruções.
Entre os deputados do PL que seguiram a orientação partidária estão Nikolas Ferreira (MG), Bia Kicis (DF), Carlos Jordy (RJ), Gustavo Gayer (GO), Filipe Barros (PR) e Sóstenes Cavalcante (RJ).
Quais deputados do PL votaram a favor do ajuste fiscal de Lula?
Sete parlamentares do partido contrariaram a orientação da liderança e apoiaram a proposta do governo. São eles:
-
Cezinha Madureira (SP)
-
Detinha (MA)
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João Carlos Bacelar (BA)
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Josimar Maranhãozinho (MA)
-
Marcelo Álvaro (MG)
-
Vinicius Carvalho (SP)
-
Vinicius Gurgel (AP)
Quais deputados do PL votaram contra o projeto?
-
Adilson Barroso (SP)
-
Alberto Fraga (DF)
-
Alfredo Gaspar (AL)
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Altineu Côrtes (RJ)
-
André Fernandes (CE)
-
André Ferreira (PE)
-
Bia Kicis (DF)
-
Bibo Nunes (RS)
-
Cap. Alberto Neto (AM)
-
Capitão Alden (BA)
-
Capitão Augusto (SP)
-
Carla Dickson (RN)
-
Carlos Jordy (RJ)
-
Caroline de Toni (SC)
-
Cb Gilberto Silva (PB)
-
Cel. Chrisóstomo (RO)
-
Chris Tonietto (RJ)
-
Coronel Assis (MT)
-
Coronel Fernanda (MT)
-
Dani Cunha (RJ)
-
Daniel Freitas (SC)
-
Daniela Reinehr (SC)
-
Del. Éder Mauro (PA)
-
Delegada Ione (MG)
-
Delegado Bilynskyj (SP)
-
Delegado Caveira (PA)
-
Domingos Sávio (MG)
-
Dr. Fernando Máximo (RO)
-
Dr. Flávio (RJ)
-
Dr. Frederico (MG)
-
Dr. Jaziel (CE)
-
Emidinho Madeira (MG)
-
Eros Biondini (MG)
-
Filipe Barros (PR)
-
Filipe Martins (TO)
-
General Girão (RN)
-
General Pazuello (RJ)
-
Gilvan da Federal (ES)
-
Giovani Cherini (RS)
-
Greyce Elias (MG)
-
Gustavo Gayer (GO)
-
Helio Lopes (RJ)
-
Ismael (SC)
-
Jefferson Campos (SP)
-
Joaquim Passarinho (PA)
-
José Medeiros (MT)
-
Julia Zanatta (SC)
-
Junio Amaral (MG)
-
Lafayette Andrada (MG)
-
Lincoln Portela (MG)
-
Lucio Mosquini (RO)
-
Luiz Carlos Motta (SP)
-
Magda Mofatto (GO)
-
Marcelo Moraes (RS)
-
Marcio Alvino (SP)
-
Marcos Pollon (MS)
-
Mario Frias (SP)
-
Matheus Noronha (CE)
-
Mauricio Marcon (RS)
-
Mauricio do Vôlei (MG)
-
Miguel Lombardi (SP)
-
Missionário José Olimpio (SP)
-
Nicoletti (RR)
-
Nikolas Ferreira (MG)
-
Osmar Terra (RS)
-
Pastor Gil (MA)
-
Paulo Freire Costa (SP)
-
Pr. Marco Feliciano (SP)
-
Priscila Costa (CE)
-
Ricardo Guidi (SC)
-
Roberto Monteiro (RJ)
-
Rodolfo Nogueira (MS)
-
Rodrigo Valadares (SE)
-
Rodrigo da Zaeli (MT)
-
Rosana Valle (SP)
-
Rosangela Moro (SP)
-
Rosângela Reis (MG)
-
Sanderson (RS)
-
Sargento Fahur (PR)
-
Sgt. Gonçalves (RN)
-
Soraya Santos (RJ)
-
Sóstenes Cavalcante (RJ)
-
Vermelho (PR)
-
Zé Trovão (SC)
-
Zé Vitor (MG)
- Zucco (RS)
Quais deputados do PL não registraram voto?
Outros quatro integrantes da legenda aparecem na relação nominal da Câmara sem indicação de voto. Nenhum parlamentar do PL consta entre os registros de abstenção ou obstrução.
-
Coronel Meira (PE)
-
Luiz P.O. Bragança (SP)
-
Mendonça Filho (PE)
-
Roberta Roma (BA)