O canto de um quero-quero, a ave símbolo do Rio Grande do Sul, era o único som que se destacava na silenciosa Boa Vista do Sul, cidade montanhosa da encosta da serra gaúcha, naquele dia de meados de maio. Uma audição mais minuciosa era capaz de identificar também o coaxar de alguns sapos após a chuva, comemorada pelos moradores, que dependem da agricultura e temiam a estiagem.

A cidadezinha tem menos habitantes do que o edifício Copan, em São Paulo, que soma 5.000 residentes. Lá moram cerca de 2.800 pessoas. Conforme o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, trata-se de um dos municípios mais brancos do país, onde 99,58% se autodeclaram desta forma. O predomínio é consequência da imigração de italianos e alemães vindos da Europa no final do século XIX.

O município foi emancipado em 1995 — antes, o território pertencia às vizinhas Garibaldi e Barão. O movimento exigiu organização dos moradores, que formaram uma comissão, elaboraram um projeto, fizeram um plebiscito e pressionaram os deputados, em Porto Alegre, pela independência. Emancipada, a cidade passou a ter mais repasses de verba, ganhou uma prefeitura e vereadores.

Desde então, o PT nunca venceu uma eleição para presidente na cidade. Mesmo que a vitória fosse apertada em alguns pleitos, o PSDB sempre recebeu mais votos. A maior diferença foi justamente na primeira eleição de Boa Vista do Sul para presidente da República, em 1998. Naquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 303 votos enquanto Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o preferido de 1.134 eleitores. A eleição mais apertada foi em 2010, com uma diferença de 53 votos. O tucano José Serra fez 1.064 votos enquanto a petista Dilma Rousseff somou 1.011 votos. A diferença aumentou no pleito mais recente. A votação de Dilma caiu para 807 votos em 2014, e Aécio Neves (PSDB) teve 1.182 votos.

Apesar dos resultados, a maioria dos moradores ouvidos por VEJA acredita que hoje — após os sucessivos escândalos de corrupção envolvendo as principais siglas tradicionais — partidos e candidatos não são muito diferentes. Em comum, todos estão desiludidos, e as preferências de voto em outubro são variadas.

A professora de matemática Lurdes Barili Müller, de 51 anos, pretendia votar em Joaquim Barbosa (PSB). Ela tem um raciocínio típico de quem ensina contas de somar, subtrair e dividir: “A gente liga a televisão e assiste às notícias de desvios de milhões de reais. Um país que tem esse dinheiro não é um país pobre, é um país rico. Se fosse pobre, não teria tanto. Se esse dinheiro todo fosse bem aproveitado, a gente não veria tanta miséria e falta de estrutura pelo Brasil”, opina, indecisa sobre seu voto agora que o ex-ministro não é mais candidato.

Mesmo numa das cidades mais brancas do país, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, onde Lurdes dá aulas, há um projeto para estudar as origens africanas do povo negro do Brasil. Até 2024, os alunos desenvolverão temas sobre africanidade. Por seus projetos inovadores, a instituição foi certificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A professora de inglês Sandra Zuchi, de 47 anos, é a relatora da Unesco na escola. Em uma atividade desenvolvida por ela, os alunos leram um livro que conta a história de crianças negras no período da escravidão. A obra mostrava que, sem recursos, as mães confeccionavam bonecas com pedaços das barras de suas saias. “Os estudantes se sensibilizaram”, relembra. A atividade culminou com a entrega de bonecas confeccionadas pelos alunos para crianças de outras escolas públicas de cidades vizinhas.

Quando o assunto é eleição, a professora diz que votaria também em Joaquim Barbosa. Porém, a desistência do ex-ministro do STF abre um espaço que não foi preenchido. Sandra não sabe ainda em quem votar. “A gente vive em um mundinho um pouco diferente. A qualidade de vida aqui é muito boa, mas é preciso pensar no próximo”, explica ela. Sem grandes problemas na saúde pública, educação e segurança, os moradores de Boa Vista do Sul dizem que a eleição que mais pesa no cotidiano é a municipal, não a presidencial.

A maior parte da população da cidade vive na área rural. Mesmo na rua principal, que é asfaltada, não se vê muita gente. A densidade demográfica é de 29,42 pessoas por km². Para uma comparação do quanto o território é vazio, São Paulo tem 7.398 habitantes por km² – ou seja, 251 vezes mais.

Sandra mora com o marido, o agricultor Rudimar Zuchi, de 49 anos, numa propriedade rural. Para chegar lá, é preciso deixar o diminuto espaço urbano e percorrer uma estrada íngreme de barro por cerca de cinco quilômetros, em meio à mata e às plantações. Além de laranjas e caquis, os Zuchis cultivam uvas sem agrotóxicos, que são vendidas para uma vinícola que produz suco e vinho com certificação orgânica.

Rudimar votou no PT nas últimas eleições e diz que o impeachment de Dilma Rousseff (PT) foi “a pior coisa que aconteceu”: “Quem tentou tirar a presidente hoje está respondendo a processo. É absurdo”. Ele acredita, no entanto, que o partido prometeu “fazer diferente” e acabou se corrompendo. Por isso, está indeciso sobre em quem votar nas eleições de outubro.

O empresário Evandro Steffenon, de 38 anos, diretor da fábrica de laticínios da família, também está na dúvida. A escolha conservadora seria o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB). O voto de protesto seria no deputado federal Jair Bolsonaro (PSL). “Se eu fosse pensar no meu negócio, votaria certo no Alckmin. Mas se não votar no Bolsonaro, penso na minha parcela de culpa no todo”, explica. Para ele, o deputado representa o combate à corrupção e mais segurança. Não votar nele seria concordar com a manutenção dos erros.

Steffenon não sabia que Boa Vista do Sul é uma das cidades mais brancas do Brasil. Questionado sobre o processo que Bolsonaro responde no STF por crime de racismo, ele disse que irá aguardar o resultado do julgamento. Ele afirma discordar desse tipo de postura e ficará atento às declarações do deputado até outubro. “Posso mudar o voto.”

Já Rudimar diz não perceber racismo numa cidade quase exclusivamente branca. Para ele, porém, há discriminação por classe social e tipo de trabalho, incluindo o seu. “Há muito preconceito com quem é agricultor, com quem recolhe o lixo.”