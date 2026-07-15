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Política

Como um pedido de Lula fez Cid Gomes ir para a disputa contra seu irmão Ciro no Ceará

Políticos vão se enfrentar em outubro, com o primeiro tentando a reeleição ao Senado e o segundo encabeçando a oposição ao governo do PT

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 14h58 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h45
Cid Gomes, Elmano de Freitas, Lula e Junior Mano
Cid Gomes, Elmano de Freitas, Lula e Junior Mano (Redes sociais/Reprodução)
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Como um pedido de Lula fez Cid Gomes ir para a disputa contra seu irmão Ciro no Ceará Priorizar nos meus resultados Google

Epicentro de crises políticas e familiares entre nomes da direita, o Ceará ganhou mais um caso para contar história nesse sentido. O estado vai ter os irmãos Ciro Gomes (PSDB) e Cid Gomes (PSB) se enfrentando em palanques rivais nas eleições de 2026.

Enquanto Ciro disputará o comando do governo do estado, com uma chapa formada com nomes do União Brasil e do PL, todos à direita, Cid vai tentar a reeleição ao Senado, integrando o grupo político do atual governador, Elmano de Freitas (PT).

De acordo com Cid Gomes, a situação se concretizou após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedir expressamente a ele que fizesse tal movimentação política, com o objetivo de fortalecer a chapa de Elmano contra Ciro. Os irmãos Gomes são dois dos maiores caciques políticos do Ceará atualmente, e contar com o apoio de um deles é fundamental para o processo eleitoral — ainda mais neste momento em que Ciro leva vantagem na maioria das pesquisas, com chances, inclusive, de vitória em primeiro turno.

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“A pedido do presidente, ficou definido que o senador Cid Gomes concorrerá à reeleição. O deputado Júnior Mano estará na sua primeira suplência. Esse é o projeto que tem feito nosso Ceará avançar e que ainda trará muitas oportunidades para todos os cearenses. Unidos com Lula e Elmano por um Ceará e um Brasil cada vez mais fortes”, anunciou Elmano nas redes sociais. “O presidente fez um apelo. Sou um soldado do partido”, disse Cid em outro contexto.

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A situação (Gomes versus Gomes) não é exatamente uma novidade, mas foi oficializada nesta terça-feira, 14, após um encontro da base petista cearense com Lula em Brasília. Há alguns meses, quando Ciro foi cogitado como candidato à Presidência pelo PSDB, Cid já havia dito que preferiria esse cenário, justamente para não precisar votar contra o irmão no estado e nem participar de uma chapa adversária à dele.

Apesar disso, Cid vinha dizendo que não disputaria sua reeleição (ele completa oito ano de seu atual mandato em 2026). Mesmo tendo rompido com Ciro em 2022, quando decidiu apoiar Lula e não a candidatura do irmão, Cid vinha falando que não gostaria de reviver as brigas familiares, provocadas pela política.

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O PT governa o Ceará há quase doze anos e, pela primeira vez nesse período, vê chances reais de perder o comando do estado. Até o momento, a segunda vaga para o Senado da chapa ainda não foi fechada.

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