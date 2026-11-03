Como um novo processo de impeachment de Trump poderia alterar a sucessão presidencial nos EUA

Ler Resumo





Uma vitória democrata nas eleições legislativas dos EUA pode abrir caminho para um terceiro impeachment de Donald Trump. O professor Lier Ferreira analisa as implicações, especialmente sobre a sucessão republicana, onde JD Vance poderia ganhar vantagem sobre Marco Rubio caso Trump fosse destituído. Entenda o cenário político em jogo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma vitória democrata nas eleições legislativas dos Estados Unidos pode abrir caminho para um terceiro processo de impeachment contra Donald Trump. Para o professor de Relações Internacionais Lier Ferreira, o efeito mais direto sobre a sucessão republicana viria se o processo terminasse em destituição: nesse caso, o vice-presidente JD Vance assumiria a Presidência e poderia sair na frente de Marco Rubio na corrida pela indicação do partido (este texto é um resumo do vídeo acima).

A possibilidade foi discutida no Ponto de Vista, programa de VEJA apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta terça-feira, 3. A apresentadora perguntou se uma nova ofensiva no Congresso poderia comprometer os planos de Trump de lançar um sucessor republicano.

O que uma vitória democrata no Congresso mudaria?

Ferreira apontou a conquista da Câmara dos Representantes e do Senado como o cenário mais favorável aos democratas. O controle da Câmara daria ao partido condições de aprovar a acusação contra Trump. No Senado, onde cerca de um terço das cadeiras está em disputa, ocorreria o julgamento.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Continua após a publicidade

Por que a maioria no Senado não basta para destituir Trump?

A Câmara pode aprovar os artigos de impeachment por maioria simples. A condenação no Senado, porém, exige o voto de dois terços dos senadores presentes. Assim, conquistar as duas Casas facilitaria o avanço do processo, mas uma maioria simples no Senado não garantiria a retirada de Trump do cargo.

Como uma eventual destituição afetaria Vance e Rubio?

Ferreira apontou JD Vance e Marco Rubio como os principais nomes republicanos na disputa pela sucessão de Trump. Se o presidente fosse destituído, Vance assumiria o cargo e passaria a disputar espaço no partido a partir da própria Casa Branca. Rubio, por sua vez, teria de competir com um adversário no exercício da Presidência.

Vance teria, segundo o professor, “todas as chances de largar na frente na corrida presidencial pelo Partido Republicano”. A vantagem descrita por Ferreira dependeria, portanto, do desfecho do julgamento no Senado.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.