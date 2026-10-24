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Política

Como último estado do Sudeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa

Espírito Santo foi único dos quatros estados da região que não conseguiu resolver disputa estadual em 4 de outubro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Barbosa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 20h46
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata, discursa em plenário
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro -  (Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado)
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Como último estado do Sudeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

O último estado do Sudeste que ainda terá segundo turno para o governo estadual neste domingo, 25, o Espírito Santo deve dar mais votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que já foram conqusitados no primeiro turno por cada um deles, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada neste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.865 eleitores do estado entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Flávio aparece na pesquisa com 58,5% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados) no ES, enquanto Lula tem 41,5%. No primeiro turno, o parlamentar do PL obteve 54,78%, e o petista conquistou 37,76%, como informou o Tribunal Superior Eleitoral no final do dia 4 de outubro.

Votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 58,5%
  • Lula (PT): 41,5%

Votos totais

  • Flávio Bolsonaro (PL): 57,5%
  • Lula (PT): 40,7%
  • Branco / Nulo / Não sei: 1,8%

    A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-00339/2026.

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