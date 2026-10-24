Como último estado do Sudeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa

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Uma pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado aponta que Lula e Flávio Bolsonaro devem ampliar o número de votos no Espírito Santo no segundo turno, superando os percentuais conquistados na primeira etapa. O levantamento, realizado com 1.865 eleitores, mostra Flávio com 58,5% dos votos válidos e Lula com 41,5%.

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O último estado do Sudeste que ainda terá segundo turno para o governo estadual neste domingo, 25, o Espírito Santo deve dar mais votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que já foram conqusitados no primeiro turno por cada um deles, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada neste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.865 eleitores do estado entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Flávio aparece na pesquisa com 58,5% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados) no ES, enquanto Lula tem 41,5%. No primeiro turno, o parlamentar do PL obteve 54,78%, e o petista conquistou 37,76%, como informou o Tribunal Superior Eleitoral no final do dia 4 de outubro.

Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 58,5%

Lula (PT): 41,5%

Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 57,5%

Lula (PT): 40,7%

Branco / Nulo / Não sei: 1,8%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-00339/2026.