Como último estado do Sudeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa
Espírito Santo foi único dos quatros estados da região que não conseguiu resolver disputa estadual em 4 de outubro
O último estado do Sudeste que ainda terá segundo turno para o governo estadual neste domingo, 25, o Espírito Santo deve dar mais votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que já foram conqusitados no primeiro turno por cada um deles, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada neste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.865 eleitores do estado entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Flávio aparece na pesquisa com 58,5% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados) no ES, enquanto Lula tem 41,5%. No primeiro turno, o parlamentar do PL obteve 54,78%, e o petista conquistou 37,76%, como informou o Tribunal Superior Eleitoral no final do dia 4 de outubro.
Votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 58,5%
- Lula (PT): 41,5%
Votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 57,5%
- Lula (PT): 40,7%
- Branco / Nulo / Não sei: 1,8%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-00339/2026.