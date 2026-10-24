Como último estado do Nordeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa
RN foi o único dos nove estados nordestinos que não conseguiu resolver sua disputa estadual em 4 de outubro e, por isso, voltará às urnas neste domingo, 25
O último estado do Nordeste que ainda terá segundo turno para o governo estadual neste domingo, 25, o Rio Grande do Norte deve dar mais de 60% dos votos válidos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada neste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.780 eleitores do RN entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Lula aparece na pesquisa com 63% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados) no RN. No primeiro turno, ele obteve 59,75% — o que indica que há possibilidade de crescimento do petista no estado.
Votos válidos
- Lula (PT): 63,0%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37,0%
Votos totais
- Lula (PT): 61,7%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,2%
- Branco / Nulo / Não sei: 2,2%
O governo Lula na opinião do povo do RN
Aprovação
- Aprova: 61%
- Não sabe / Não respondeu: 3%
- Desaprova: 36%
Avaliação
- Ótimo / Bom: 52%
- Regular: 14%
- Ruim / Péssimo: 34%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-05581/2026.