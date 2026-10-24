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Política

Como último estado do Nordeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa

RN foi o único dos nove estados nordestinos que não conseguiu resolver sua disputa estadual em 4 de outubro e, por isso, voltará às urnas neste domingo, 25

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Barbosa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 20h30 | Atualizado em 24 out 2026, 20h48
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Como último estado do Nordeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

O último estado do Nordeste que ainda terá segundo turno para o governo estadual neste domingo, 25, o Rio Grande do Norte deve dar mais de 60% dos votos válidos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada neste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.780 eleitores do RN entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula aparece na pesquisa com 63% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados) no RN. No primeiro turno, ele obteve 59,75% — o que indica que há possibilidade de crescimento do petista no estado.

Votos válidos

  • Lula (PT): 63,0%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37,0%

Votos totais

  • Lula (PT): 61,7%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36,2%
  • Branco / Nulo / Não sei: 2,2%

O governo Lula na opinião do povo do RN

Aprovação

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  • Aprova: 61%
  • Não sabe / Não respondeu: 3%
  • Desaprova: 36%

Avaliação

  • Ótimo / Bom: 52%
  • Regular: 14%
  • Ruim / Péssimo: 34%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-05581/2026.

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TAGS:
AtlasIntel
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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