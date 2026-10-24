Como último estado do Nordeste com 2º turno deve votar para Presidência, segundo pesquisa

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Pesquisa AtlasIntel aponta que Lula deve obter mais de 60% dos votos válidos no Rio Grande do Norte no segundo turno. O levantamento, feito entre 18 e 23 de outubro com 1.780 eleitores, indica um possível crescimento do petista no estado em comparação ao primeiro turno, onde ele já havia conquistado quase 60%.

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O último estado do Nordeste que ainda terá segundo turno para o governo estadual neste domingo, 25, o Rio Grande do Norte deve dar mais de 60% dos votos válidos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada neste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.780 eleitores do RN entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula aparece na pesquisa com 63% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados) no RN. No primeiro turno, ele obteve 59,75% — o que indica que há possibilidade de crescimento do petista no estado.

Votos válidos

Lula (PT): 63,0%

Flávio Bolsonaro (PL): 37,0%

Votos totais

Lula (PT): 61,7%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,2%

Branco / Nulo / Não sei: 2,2%

O governo Lula na opinião do povo do RN

Aprovação

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Aprova: 61%

Não sabe / Não respondeu: 3%

Desaprova: 36%

Avaliação

Ótimo / Bom: 52%

Regular: 14%

Ruim / Péssimo: 34%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-05581/2026.