Como será o primeiro dia de Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil

Efetivamente empossado como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL) inicia a sua agenda como novo chefe de estado e de governo a partir desta quarta-feira 2, em uma agenda de encontros com líderes estrangeiros e de transmissões de cargos de ministros.

Os 22 novos titulares da Esplanada foram nomeados em um ato no Palácio do Planalto durante a tarde, mas agora cada pasta deve realizar a transmissão do cargo para oficializar a transição. A primeira acontece já as 9h, quando os quatro ministros do núcleo mais próximo ao presidente recebem os cargos: os chefes da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno (PSL), da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno Ribeiro Pereira.

Depois, Bolsonaro fará quatro encontros com representantes de governos estrangeiros. Às 10h, se encontra com Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos – na pauta, falarão sobre a situação de Venezuela, Cuba e Nicarágua, países desconvidados da posse do novo presidente brasileiro. Pompeo é erroneamente apontado na agenda oficial de Bolsonaro como “ministro das Relações Exteriores”, cargo que não existe naquele país.

Na sequência, Jair Bolsonaro recebe o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban. Por fim, às 12h, é a vez do vice-presidente do parlamento da China, Ji Bingxuan. O último compromisso na agenda oficial é às 16h, na transmissão do cargo de ministro da Defesa entre os generais Joaquim Silva e Luna, ocupante da posição no governo Michel Temer, e Fernando de Azevedo e Silva