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Política

Como será o decisivo debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Globo

Encontro a dois dias da votação terá Cesar Tralli como mediador, quatro blocos de perguntas entre candidatos e checagem de fatos em tempo real no portal F1

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 12h34
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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A TV Globo realiza nesta sexta-feira, 23, a dois dias da votação, o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno, em evento que pode ser decisivo para o desfecho de uma disputa marcada pelo equilíbrio — todas as pesquisas indicam empate técnico entre ambos. Mediado pelo jornalista César Tralli, o encontro será transmitido ao vivo após o Jornal Nacional — a previsão é que comece por volta das 21h20.

Uma das iniciativas previstas para a cobertura é a checagem das declarações dos presidenciáveis pelo Fato ou Fake, projeto de verificação de dados do portal G1. As verificações começarão a ser publicadas no site ainda durante o debate e seguirão pela madrugada. O comunicado da emissora, porém, não informa se as checagens serão apresentadas ao público da TV ou mencionadas ao vivo pelo mediador durante o confronto.

O debate terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Três blocos terão temas determinados, enquanto o quarto será de tema livre. A ordem das perguntas será definida por sorteios realizados ao vivo pelo mediador.

No primeiro bloco, haverá seis rodadas sobre assuntos relacionados às diferentes regiões do país e um tema prioritário de âmbito nacional. No segundo e no terceiro, os candidatos escolherão entre temas apresentados no telão. Nessas três etapas, cada participante terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta, resposta, réplica e tréplica.

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Nos três primeiros blocos, o candidato com a palavra poderá circular livremente pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer no púlpito até sua vez de falar. No quarto bloco, de tema livre, cada presidenciável terá oito minutos de fala, sem limite de intervenções, e poderá se movimentar pelo próprio lado do cenário.

Ao fim do confronto, Lula e Flávio poderão conceder entrevistas coletivas na sala de imprensa, com duração de dez minutos para cada um. A ordem foi definida por sorteio, na presença de representantes dos partidos: Lula falará primeiro, seguido por Flávio.

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Depois do debate, o Jornal da Globo, apresentado por Renata Lo Prete, conversará com os candidatos e ouvirá comentaristas políticos.

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