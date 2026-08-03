Como será a convenção do Republicanos que pode definir apoio a Flávio

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A convenção nacional do Republicanos, em Brasília, será discreta e definirá o eventual apoio a Flávio Bolsonaro, embora a sigla tenda à neutralidade nacionalmente. Em São Paulo, o partido já confirmou o alinhamento. Impasses regionais, como na Paraíba, dificultam uma decisão unificada. A oficialização pode ser adiada até o dia 15.

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Ao contrário da convenção estadual paulista, que encheu um ginásio para oficializar a candidatura à reeleição de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo no último sábado, 1º, a convenção nacional do Republicanos terá bem menos pompa.

O encontro acontecerá nesta terça, 4, na sede do partido em Brasília, a portas fechadas, sem evento aberto ao público. É nessa reunião que pode ser definido um eventual apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto, embora a sigla tenda à neutralidade neste momento.

Apesar de o prazo para as convenções se encerrar nesta quarta, 5, os partidos podem deliberar sobre alianças e até lançamento de um candidato a vice até o prazo de registro das candidaturas, que vai até o dia 15 deste mês. A decisão, portanto, pode ser postergada até lá.

O Republicanos paulista vai caminhar com Flávio, como anunciado pelo presidente da sigla, Marcos Pereira, no sábado. Em sua fala, o dirigente deixou claro que, neste momento, o apoio é somente no estado.

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O partido, que apoiou Jair Bolsonaro já no primeiro turno em 2022, tem resistido a embarcar na candidatura do primogênito do ex-presidente devido a impasses nos estados: na Paraíba, por exemplo, Nabor Wanderley, pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, quer o apoio do PT. Wanderley chegou a discursar na convenção estadual petista neste fim de semana, mas ele não tem o apoio formal do partido, que decidiu pelas candidaturas de João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ao Senado.