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Política

Como QGs de Paes e Ruas receberam manobra de Garotinho que pode definir eleição no Rio

Candidatos disputam governo estadual em meio a imbróglio jurídico que pode causar nova reviravolta na disputa fluminense

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 16h12
Paes, Ruas e Garotinho: dois cenários no Rio
Paes, Ruas e Garotinho. (Fernando Frazão/Agência Brasil; Alex Ramos/Alerj e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
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Como QGs de Paes e Ruas receberam manobra de Garotinho que pode definir eleição no Rio Priorize VEJA no Google

As campanhas de Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) estão com os olhos voltados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber se haverá de fato segundo turno no Rio de Janeiro. A incerteza aumentou após a manobra do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que desistiu do recurso sobre a própria candidatura, o que poderia facilitar a anulação dos seus votos e garantir a vitória do candidato do PL no primeiro turno.

No entorno de Eduardo Paes, a avaliação é a de que o TSE tende a julgar o caso independente da desistência de Garotinho. O jurídico do ex-prefeito carioca argumenta que o imbróglio ultrapassou a esfera particular do ex-governador e afeta a eleição como todo, especialmente porque o movimento dele se deu após a abertura das urnas. Os advogados consideram que a Justiça Eleitoral não pode aceitar o recuo de Garotinho, porque estaria permitindo uma interferência transversa no resultado eleitoral.

O QG de Douglas Ruas acompanha o caso com cautela. O candidato se pronunciou logo cedo, nesta segunda-feira, 5, para tentar se antecipar a possíveis reviravoltas na Justiça. Ele lembrou que a própria campanha de Eduardo Paes já havia acionado o TSE para garantir a anulação dos votos de Garotinho – na época, era o ex-prefeito quem acreditava que poderia vencer no primeiro turno.

Advogados ligados ao PL admitem que o TSE pode se recusar a homologar a desistência de Garotinho, embora discordem de uma eventual decisão neste sentido. O tribunal tem uma jurisprudência consolidada que impede a desistência de candidatos nas eleições proporcionais, porque isso influenciar o quociente. O jurídico considera que os ministros podem usar o mesmo entendimento para o caso do Rio, porque está em discussão se haverá ou não segundo turno. “Não desconfie do que hoje se é capaz”, afirma um advogado eleitoralista.

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Eleições: Rio de Janeiro
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