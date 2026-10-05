Como QGs de Paes e Ruas receberam manobra de Garotinho que pode definir eleição no Rio

As campanhas de Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) estão com os olhos voltados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber se haverá de fato segundo turno no Rio de Janeiro. A incerteza aumentou após a manobra do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que desistiu do recurso sobre a própria candidatura, o que poderia facilitar a anulação dos seus votos e garantir a vitória do candidato do PL no primeiro turno.

No entorno de Eduardo Paes, a avaliação é a de que o TSE tende a julgar o caso independente da desistência de Garotinho. O jurídico do ex-prefeito carioca argumenta que o imbróglio ultrapassou a esfera particular do ex-governador e afeta a eleição como todo, especialmente porque o movimento dele se deu após a abertura das urnas. Os advogados consideram que a Justiça Eleitoral não pode aceitar o recuo de Garotinho, porque estaria permitindo uma interferência transversa no resultado eleitoral.

O QG de Douglas Ruas acompanha o caso com cautela. O candidato se pronunciou logo cedo, nesta segunda-feira, 5, para tentar se antecipar a possíveis reviravoltas na Justiça. Ele lembrou que a própria campanha de Eduardo Paes já havia acionado o TSE para garantir a anulação dos votos de Garotinho – na época, era o ex-prefeito quem acreditava que poderia vencer no primeiro turno.

Advogados ligados ao PL admitem que o TSE pode se recusar a homologar a desistência de Garotinho, embora discordem de uma eventual decisão neste sentido. O tribunal tem uma jurisprudência consolidada que impede a desistência de candidatos nas eleições proporcionais, porque isso influenciar o quociente. O jurídico considera que os ministros podem usar o mesmo entendimento para o caso do Rio, porque está em discussão se haverá ou não segundo turno. “Não desconfie do que hoje se é capaz”, afirma um advogado eleitoralista.