Como provável decisão de Janones faz Lula recalcular o espaço de Minas Gerais no governo

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Com a possível recusa de André Janones a um ministério, o presidente Lula explora opções para fortalecer a representação de Minas Gerais em seu governo, um estado vital para sua vitória. Jarbas Soares, ex-procurador-geral de Justiça e com fortes conexões políticas, emerge como uma alternativa para compor a Esplanada.

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Diante da possibilidade de André Janones não aceitar o convite para compor a Esplanada dos Ministérios e decidir permanecer na Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a analisar alternativas para ampliar a representação de Minas Gerais em seu governo, conforme mostra o Radar. O estado é avaliado como decisivo na vitória no segundo turno da eleição contra Flávio Bolsonaro.

Por que Minas Gerais busca mais representação?

O presidente Lula já sinalizou o desejo de conceder mais espaço aos mineiros do que fez no mandato atual, período em que o estado contou com apenas dois ministros: Alexandre Silveira e Macaé Evaristo. A busca por novos nomes visa contemplar a importância eleitoral da região, que foi decisiva na vitória eleitoral. Diante desse cenário, a montagem da equipe para o quarto mandato do petista passou a demandar alternativas estratégicas.

Quem surge como alternativa para a vaga?

Com a opção de Janones de continuar na Câmara dos Deputados, o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, filiado ao PSB, passou a ser considerado para integrar o time de auxiliares do presidente. Ele disputou a corrida estadual como candidato a vice-governador na chapa de Patrus Ananias, que acabou derrotada pelo senador Cleitinho. Soares surge agora como uma opção para reforçar a presença mineira no governo.

Qual a ligação de Jarbas Soares com o governo?

A indicação de Jarbas Soares é impulsionada por suas conexões políticas em Brasília. O ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais é próximo do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa proximidade com lideranças relevantes é vista por aliados como um fator favorável para a sua eventual incorporação à equipe do quarto mandato do presidente Lula.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.