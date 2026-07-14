Como prometido, Couto inicia fusões de secretarias para enxugar a máquina

Após cortar mais de quatro mil comissionados, o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, dá início ao enxugamento de secretarias estaduais. Nesta terça-feira, 14, foi publicada no Diário Oficial a fusão das pastas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf). A partir de agora, a Sedipaf passa a concentrar as atribuições das duas secretarias, sob o comando do médico veterinário Ricardo Augusto Rosa Mansur.

A VEJA, Couto afirmou que quer reduzir as 32 secretarias do estado para 23 e adiantou que as reunidas hoje estavam nos planos. Em nota, o governo diz que a primeira fusão determinada reduzirá custos operacionais e irá racionalizar a estrautura do estado, além de ampliar a integração das políticas públicas para o interior fluminense.

A unificação das pastas também tem o objetivo de eliminar sobreposição de competências e evitar duplicidade de estruturas administrativas. A medida, garante o estado, “torna a tomada de decisões mais ágil, fortalecendo a integração entre os órgãos e entidades ligados ao setor produtivo rural”.

O médico veterinário Ricardo Augusto Rosa Mansur já atuou como coordenador de Fomento Agropecuário e de Defesa Sanitária Animal na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Ele ainda foi diretor-técnico na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio).