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Política

Como Planalto vê movimentação de Centrão em relação a Flávio Bolsonaro após derrota

Aliados do petista monitoram rápido reposicionamento de lideranças e partidos que apoiaram filho de Bolsonaro no segundo turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 07h30 | Atualizado em 27 out 2026, 08h33
Homem idoso de barba branca, camisa social clara, sorrindo, segurando uma bandeira do Brasil aberta, em frente a uma cabine de votação da Justiça Eleitoral e parede azul
Lula no dia da votação de segundo turno, em 25 de outubro de 2026  (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
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Como Planalto vê movimentação de Centrão em relação a Flávio Bolsonaro após derrota Priorize VEJA no Google

Após a vitória histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, aliados do petista estão monitorando o rápido reposicionamento de lideranças e partidos políticos que se aliaram ao filho de Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial.

Um dia após Flávio ser derrotado por Lula, legendas do Centrão reconheceram o resultado das urnas sem questionamentos, isolando o PL, que, em um primeiro momento, seguiu a tese defendida pelo seu presidenciável e colocou dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral.

A iniciativa das siglas foi interpretada por auxiliares do Palácio do Planalto como um gesto de reaproximação ao petista.

Segundo apurou o Radar, há disposição do próprio Lula em conversar com os partidos, o que pode acontecer já nos próximos dias.

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Isso ocorreria para ampliar as chances de se construir alianças, mesmo que não tão sólidas, que deem respaldo ao presidente para a aprovação de medidas prioritárias do Executivo no Congresso, que terá composição majoritariamente conservadora a partir do ano que vem.

Fontes apontam que nomes que fizeram campanha ostensiva para Flávio devem ser mantidas bem longe de Lula. A ideia seria contemplar, principalmente, nomes dessas siglas que optaram pela dissidência em relação à orientação partidária e apoiaram o presidente na corrida pelo comando do Palácio do Planalto.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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