Como o STF busca mapear senadores bolsonaristas ‘moderados’ para evitar impeachments de ministros
Magistrados identificam parlamentares abertos ao diálogo para conter avanço de processos na futura composição do Congresso Nacional
Ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram a elaboração de uma listagem informal de senadores bolsonaristas considerados moderados. O movimento, conforme mostra matéria de VEJA, busca abrir canais de conversação antes do início da próxima legislatura, que tomará posse em fevereiro, com o objetivo central de mitigar os riscos de avanço de processos de impeachment contra integrantes do tribunal.
Qual é o critério adotado pelos ministros?
Na avaliação dos integrantes da Corte Superior, a triagem estabelecida visa separar os senadores vistos como afeitos ao diálogo daqueles classificados como integrantes do núcleo bolsonarista raiz. Os juízes acreditam que esses nomes moderados podem ser sensibilizados a não aderirem às investidas institucionais contra os magistrados. Além disso, a articulação apoia-se na leitura interna de parte do tribunal de que a principal legenda oposicionista perdeu força política recente. Esse enfraquecimento ocorreu após a ida do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, ocasião na qual entregou seus passaportes por determinação judicial.
Como a divisão da oposição afeta a estratégia?
A fragilização da liderança oposicionista influenciou o envio de recados diretos a parlamentares do Partido Liberal, a exemplo do senador Rogério Marinho. Na interpretação de parte dos ministros, o ex-coordenador de campanha tem um nível de ascendência sobre seus correligionários menor do que imagina. Dessa forma, ao abordar quadros de perfil considerado conciliador, o tribunal busca isolar iniciativas extremadas e conter a adesão ao bloco que pretende acionar o dispositivo do impeachment no início da próxima composição do Senado Federal.
Qual o papel da presidência do Senado nesse cenário?
O alinhamento com a cúpula do Poder Legislativo desponta como a engrenagem decisiva do Supremo para travar andamentos contrários aos magistrados. O senador Davi Alcolumbre é apontado pelos ministros como a principal garantia de contenção, devido à recusa integral em pautar pedidos contra a Corte. A proximidade com o ministro Alexandre de Moraes e a simpatia do Palácio do Planalto reforçam a posição do congressista como obstáculo político contra a bancada contrária ao tribunal, impedindo a tramitação das acusações formuladas pela oposição.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.