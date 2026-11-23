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Segundo apuração de VEJA, ministros do STF elaboram lista de senadores bolsonaristas moderados para abrir diálogo e conter riscos de impeachment na nova legislatura. A estratégia aposta em divisões da oposição e no apoio da cúpula do Senado. Confira os bastidores dessa articulação.

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Ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram a elaboração de uma listagem informal de senadores bolsonaristas considerados moderados. O movimento, conforme mostra matéria de VEJA, busca abrir canais de conversação antes do início da próxima legislatura, que tomará posse em fevereiro, com o objetivo central de mitigar os riscos de avanço de processos de impeachment contra integrantes do tribunal.

Qual é o critério adotado pelos ministros?

Na avaliação dos integrantes da Corte Superior, a triagem estabelecida visa separar os senadores vistos como afeitos ao diálogo daqueles classificados como integrantes do núcleo bolsonarista raiz. Os juízes acreditam que esses nomes moderados podem ser sensibilizados a não aderirem às investidas institucionais contra os magistrados. Além disso, a articulação apoia-se na leitura interna de parte do tribunal de que a principal legenda oposicionista perdeu força política recente. Esse enfraquecimento ocorreu após a ida do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, ocasião na qual entregou seus passaportes por determinação judicial.

Como a divisão da oposição afeta a estratégia?

A fragilização da liderança oposicionista influenciou o envio de recados diretos a parlamentares do Partido Liberal, a exemplo do senador Rogério Marinho. Na interpretação de parte dos ministros, o ex-coordenador de campanha tem um nível de ascendência sobre seus correligionários menor do que imagina. Dessa forma, ao abordar quadros de perfil considerado conciliador, o tribunal busca isolar iniciativas extremadas e conter a adesão ao bloco que pretende acionar o dispositivo do impeachment no início da próxima composição do Senado Federal.

O raio-x dos ministros do STF

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Qual o papel da presidência do Senado nesse cenário?

O alinhamento com a cúpula do Poder Legislativo desponta como a engrenagem decisiva do Supremo para travar andamentos contrários aos magistrados. O senador Davi Alcolumbre é apontado pelos ministros como a principal garantia de contenção, devido à recusa integral em pautar pedidos contra a Corte. A proximidade com o ministro Alexandre de Moraes e a simpatia do Palácio do Planalto reforçam a posição do congressista como obstáculo político contra a bancada contrária ao tribunal, impedindo a tramitação das acusações formuladas pela oposição.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.