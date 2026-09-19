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Política

Como o PT tenta reescrever um slogan bolsonarista para a campanha de Lula

Flávio Bolsonaro ataca Moraes e Lula, que revida conectando o senador ao escândalo do Banco Master e Daniel Vorcaro

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 10h42
Montagem de duas metades de rostos masculinos em preto e branco. À esquerda, metade do rosto de Flávio Bolsonaro, sorrindo levemente. À direita, metade do rosto de Daniel Vorca, com barba e expressão séria. O fundo preto exibe texto branco e vermelho: QUEM VOTA FLÁVIO BOLSONARO e VOTA DANIEL VORCA
Montagem nas redes sociais do secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, une os rostos de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro  (Instagram/edenvaladares/Reprodução)
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Como o PT tenta reescrever um slogan bolsonarista para a campanha de Lula Priorizar nos meus resultados Google

No comício em que levou cerca de 30 000 apoiadores à Avenida Paulista, no feriado da Independência, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, abriu seu discurso com palavras de ordem pela saída de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e de seu adversário Lula da Presidência da República. “Quem vota em Lula está votando em Moraes”, declarou, buscando sintetizar a narrativa de que ambos atuariam em consórcio desde a eleição de 2022, quando o magistrado era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, segundo seu pai Jair Bolsonaro, interferiu no processo para derrotá-lo e garantir a vitória do petista.

Na última terça-feira 15, oito dias depois do ato na Paulista, justamente no intervalo da malfadada sessão do STF marcada por manobras protelatórias e trocas de insultos que jogaram para as calendas a decisão sobre investigar Moraes por suas relações aparentemente impróprias com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o Zero Um apareceu no horário eleitoral gratuito alegando que Lula teria decidido governar ao lado de uma parte do Supremo “que descumpriu a lei”. Seria tudo parte, nas palavras do senador, de um “sistema podre” que agora estaria sendo passado a limpo.

Agindo no modo reativo ao longo de toda a campanha, Lula afirmou, por sua vez, que o ministro André Mendonça, responsável por trazer à tona as 52 mensagens de Vorcaro para Moraes, estaria agindo movido por objetivos políticos e eleitorais, a fim de beneficiar Flávio Bolsonaro, que pediu 134 milhões de reais ao ex-dono do Master supostamente para financiar a cinebiografia de seu pai. Agora, a propaganda petista tenta reescrever o slogan bolsonarista, dizendo que quem “vota em Flávio Bolsonaro vota em Daniel Vorcaro”. 

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“A realidade concreta é que há um ÚNICO candidato a Presidente da República investigado por envolvimento no escândalo do Banco Master. Apenas UM dos concorrentes pediu e recebeu milhões de reais das mãos do banqueiro. Somente ele tem endereço ligado ao Careca do INSS”, escreveu o secretário nacional de comunicação do partido, Éden Valadares, ao divulgar uma arte com a mensagem dizendo que quem vota em Flávio Bolsonaro “vota Daniel Vorcaro” — uma versão com sinal trocado da frase do senador na Avenida Paulista.

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Para o professor de ciência política Pedro Castelo Branco, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, existe uma assimetria entre a repercussão, sobre cada uma das duas principais campanhas presidenciais, do caso de Moraes — “ainda que ele precise ser investigado” — com o do filme “Dark Horse”.

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“Um caso vincula diretamente um candidato, Flávio Bolsonaro, que está num empate técnico com outro candidato. Lula não está vinculado ao envolvimento que tem que ser investigado do ministro Alexandre Moraes e de sua esposa com Daniel Vorcaro”, afirma o professor. “Moraes teve protagonismo no 8 de Janeiro e ficou vinculado como alguém protegendo o presidente Lula”, acrescenta.

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