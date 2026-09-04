🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Como o caso Moraes mudou o 7 de Setembro planejado para impulsionar Flávio

Ato da direita em São Paulo incorporou o “Fora Lula, Fora Moraes” ao mote eleitoral

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 13h47
Continua após publicidade
Como o caso Moraes mudou o 7 de Setembro planejado para impulsionar Flávio Priorizar nos meus resultados Google

O 7 de Setembro organizado pela direita em São Paulo mudou de eixo depois das revelações envolvendo Alexandre de Moraes. Planejado inicialmente para impulsionar a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, com o mote “É Agora ou Nunca”, o ato passou a incorporar o “Fora Lula, Fora Moraes”. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o pastor Silas Malafaia confirmou que pretende levar a nova crise envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal ao centro de seu discurso na manifestação (este texto é um resumo do vídeo acima).

A repercussão das revelações sobre Moraes e da crise entre ele e o também ministro do STF André Mendonça alterou a mobilização. Pedidos de impeachment de Moraes passaram a dividir espaço nas redes monitoradas com as convocações para o ato.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como Moraes mudou o mote da manifestação?

O movimento representa uma mudança em relação ao desenho original do 7 de Setembro. O mote que anteriormente estava concentrado na eleição de Flávio passou a conviver com o “Fora Lula, Fora Moraes”. A apresentadora lembrou que manifestações anteriores já haviam colocado o impeachment do ministro no centro das reivindicações.

Siga
Continua após a publicidade

Malafaia respondeu que a orientação para evitar determinadas faixas contra integrantes do Supremo ocorreu apenas em uma manifestação realizada em fevereiro de 2024, a pedido de Jair Bolsonaro. Segundo ele, depois daquele episódio não houve nova determinação semelhante.

Por que Malafaia promete endurecer o discurso?

O pastor atribuiu a mudança de tom diretamente aos novos acontecimentos mencionados no programa. “A política é dinâmica”, afirmou. Para Malafaia, o surgimento de um “fato novo” de grande relevância torna impossível manter o assunto fora da manifestação.

Continua após a publicidade

“Nós não podemos nos calar. Nós não temos como nos omitir”, disse. Malafaia afirmou ainda que já vinha fazendo críticas e acusações contra Moraes em manifestações anteriores e indicou que pretende aumentar o tom desta vez.

“Vai ser o meu mais duro discurso até hoje em tudo que é manifestação. Isso eu garanto”, afirmou.

Continua após a publicidade

O ato deixa de ser uma manifestação eleitoral por Flávio?

A candidatura de Flávio continua a integrar o ato. Malafaia também afirmou que não existe um discurso previamente combinado entre os participantes. “Cada um fala o que quer. Sempre foi assim”, disse. Segundo ele, mesmo quando Bolsonaro era o principal responsável pelas manifestações coordenadas pelo pastor, não havia determinação sobre o conteúdo das falas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
7 de Setembro
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
Silas Malafaia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).