Como no Rio, petistas racham em Niterói e lançam movimento pró-candidatura do PSOL

Após o deputado federal Lindbergh Farias expor o racha no PT na eleição do Rio, ao lançar movimento pró-Tarcísio Motta (PSOL), é a vez de parte da militância em Niterói mostrar que o partido não anda unido também na cidade. Neste sábado, Talíria Petrone, que disputará a prefeitura pelo PSOL, recebe dissidentes petistas em ato para o qual é esperada a presença do vice-presidente nacional da legenda, Washington Quaquá. Enquanto na capital o PT está oficialmente ao lado de Eduardo Paes (PSD), no município da Região Metropolitana, compõe a coligação do ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT).

O evento, batizado de “Petistas com Talíria”, promete atrair nomes mais à esquerda e incomodar governistas. No lançamento da pré-candidatura da deputada federal, num clube da cidade, tanto Quaquá como a ministra Anielle Franco enviaram vídeos com declaração de apoio. A participação de outros integrantes da legenda também causou mal-estar. Dias depois, em resposta, Rodrigo divulgou foto com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O arco de alianças do pedetista, que já foi do PT, agrega desde legendas como o PCdoB ao União Brasil e Republicanos.

Talíria diz que no ato de amanhã, às 14h, na Casa do Aprender Democrático, em Santa Rosa, receberá propostas de membros do PT para serem incorporadas ao seu programa de governo.

“O apoio de petistas à nossa coligação é fundamental para fazermos essa caminhada com mais força. Queremos construir, pelo menos, uma escola por ano. Vamos ampliar a Moeda Arariboia e trazer a Tarifa Zero de Maricá”, afirma ela, citando projeto da vizinha Maricá, comandada pelo grupo de Quaquá, que será candidato a prefeito novamente.

Em Niterói, pesquisas apontam que Rodrigo lidera a corrida com folga, seguido do deputado bolsonarista Carlos Jordy (PL) e de Talíria.