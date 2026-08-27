Como negociações sobre tarifaço podem ser usadas por Lula em luta por reeleição

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Lula usará a retomada das negociações com os EUA sobre o tarifaço como trunfo eleitoral, defendendo a soberania nacional. A campanha petista planeja expor o papel de Flávio Bolsonaro nas tarifas impostas por Trump anteriormente. As conversas entre os países, após encontro virtual, se intensificam na próxima segunda.

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Ainda que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não acreditem em um desfecho nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço antes das eleições, a retomada das negociações deve ser explorada pela campanha do petista.

O objetivo é mostrar que Lula segue firme na defesa da soberania nacional e está disposto a negociar para garantir as melhores condições para o país.

Em paralelo, também vai expor como Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas, e seu clã contribuíram para a imposição de tarifas aos produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump.

Na próxima segunda-feira, auxiliares de Lula e Trump retomarão as negociações, em um desdobramento do encontro virtual que os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos tiveram na semana passada — ambos conversaram por telefone por mais de uma hora.

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