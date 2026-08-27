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Política

Como negociações sobre tarifaço podem ser usadas por Lula em luta por reeleição

Assunto será explorado por campanha para mostrar Lula firme na defesa da soberania nacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 13h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h16
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria. Ao fundo, letras brancas borradas e tons de verde e laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Ainda que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não acreditem em um desfecho nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço antes das eleições, a retomada das negociações deve ser explorada pela campanha do petista.

O objetivo é mostrar que Lula segue firme na defesa da soberania nacional e está disposto a negociar para garantir as melhores condições para o país.

Em paralelo, também vai expor como Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas, e seu clã contribuíram para a imposição de tarifas aos produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump.

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Na próxima segunda-feira, auxiliares de Lula e Trump retomarão as negociações, em um desdobramento do encontro virtual que os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos tiveram na semana passada — ambos conversaram por telefone por mais de uma hora.

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