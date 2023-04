Como Michelle Bolsonaro já está mostrando serviço no PL

Entre uma e outra postagem nas redes sociais para vender produtos de beleza ao lado do maquiador e amigo Agustin Fernandes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vem ensaiando suas primeiras ações na presidência nacional do Partido Liberal (PL) Mulher. Alçada ao posto enquanto o futuro político do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda é incerto, ela tem a missão principal de angariar mulheres para candidaturas na legenda – e, com isso, contribuir para melhorar o fundo eleitoral do partido. E é justamente nessa linha que Michelle começou a tentar mostrar serviço.

Em uma postagem na sua conta no Instagram, a ex-primeira-dama aparece dizendo: “Estou aqui para responder algumas perguntas que recebo diariamente sobre como se filiar ao PL…”. Em seguida, surge conversando, por um aplicativo de imagem no celular, com uma médica dermatologista. Na sequência, as duas simulam o passo a passo da inscrição desta profissional na sigla. Ao final, como manda o scritpt para qual foi nomeada, reforça o apelo. “Viu como foi super rápida a filiação. Você também que quer se filiar, contribuir com o nosso país expressando as suas ideias, nos ajudando nesse novo momento do PL e até futuramente se candidatar a um cargo eletivo, venha também”, conclui. Pelo emprego, Michelle deve receber um salário semelhante ao de um deputado federal (R$ 39 293,32).

Embora já tenha afirmado que não tem a intenção de concorrer a um cargo eletivo, Michelle é um nome cotado, por uma ala bolsonarista, como uma possibilidade para se candidatar à presidência em 2026. A entrada oficial da ex-primeira-dama na política, também não é segredo, não tem contado com a simpatia dos filhos de Bolsonaro. Depois de anunciada em meados de fevereiro, Michelle tomou posse como presidente do PL Mulher no dia 21 de março.

Os planos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é que a ex-primeira-dama já comece a viajar pelo país em breve com o objetivo de estruturar diretórios do PL Mulher nos estados, de olho nas eleições municipais de 2024. O currículo de Michelle mostra que ela concluiu os estudos na rede pública de ensino e, sem curso superior, trabalhou como secretária parlamentar entre 2004 e 2008 na Câmara dos Deputados, onde conheceu Bolsonaro.