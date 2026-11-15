Como Lula pode fazer um 4º governo com ‘menos PT’, segundo aliados

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Aliados de Lula que não são do PT defendem um “quarto governo com menos PT”, buscando maior pluralidade política e aproximação com o Centrão. A proposta visa cargos-chave e ministérios “finalísticos” para garantir governabilidade, especialmente diante do Congresso de 2027 com um PL fortalecido e uma oposição robusta.

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Aliados fiéis de Lula que não pertencem ao seu partido têm pregado que o presidente reeleito deve formar um quarto governo com “menos PT”. Ou seja, exatamente o oposto do que fez depois de sua volta à Presidência da República em 2023, quando, a despeito de ter lançado mão de uma autodenominada “frente ampla democrática” com quadros de outras legendas de esquerda e de centro para bater Jair Bolsonaro, cercou-se de seus próprios correligionários nos principais cargos do Palácio do Planalto.

Coração da articulação política, a Secretaria de Relações Institucionais passou pelas mãos de Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann até a chegada de José Guimarães, o atual ministro. A Casa Civil ficou sob o comando de Rui Costa até o início do ano, quando ele deixou o cargo para concorrer ao Senado pela Bahia e foi substituído por Miriam Belchior. Até a Secretaria de Comunicação esteve sob a batuta de Paulo Pimenta antes de o marqueteiro Sidônio Palmeira assumir. A Secretaria-Geral da Presidência foi chefiada por Márcio Macêdo até outubro de 2025. Guilherme Boulos pilota a pasta desde então. À exceção deste último, filiado ao PSOL, e do publicitário na Secom, todos são petistas.

Para os defensores de um “governo menos PT”, o primeiro passo seria Lula convidar líderes de outros partidos, principalmente os do Centrão, para executar a articulação política e aconselhá-lo em sua relação com o Congresso — o que não exclui que quadros dessas legendas sejam chamados também para alguns dos ministérios “finalísticos” (aqueles dotados de orçamento para obras, programas sociais e projetos com entregas diretas à sociedade e visibilidade política), a exemplo dos Transportes, da Integração e Desenvolvimento Regional, do Desenvolvimento Social, das Cidades e de Minas e Energia.

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Trata-se de uma via de mão dupla, já que, depois das eleições, vários líderes do Centrão têm afirmado a aliados nas siglas de esquerda que reconhecem a necessidade de cortar qualquer dependência do bolsonarismo e da direita radical. Trazê-los para perto pode contribuir para o intento do próprio PT de formar uma espécie de “cordão sanitário” em torno do PL e mantê-lo isolado.

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Além disso, aliados não petistas de Lula insistem que ele esqueça qualquer possibilidade de indicar mais uma vez o advogado-geral da União Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A proximidade com André Mendonça, seu maior cabo eleitoral dentro da Corte, custou-lhe muitas simpatias no campo da esquerda. A melhor opção para ganhar a boa vontade do Centrão, dizem, seria apresentar, antes do fim do ano, o nome de Rodrigo Pacheco, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Com a atual formação do Senado, há probabilidade elevada de uma aprovação sem sustos. Para a cadeira que ficaria livre no TCU, uma opção seria a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, que não conseguiu se eleger ao Senado pelo PSB em São Paulo.

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A argumentação por mais pluralismo político dentro e fora do Planalto ganha mais urgência sob a ótica da composição do Congresso a partir de 2027, em que o PL terá as maiores bancadas da Câmara, com 121 dos 513 deputados, e do Senado, com 29 dos 81 parlamentares. Diante de uma oposição fortalecida, Lula terá uma margem menor de negociação para arrebanhar legisladores sem fidelidade automática à sua plataforma política. Só conseguirá aprovar propostas de seu interesse e barrar iniciativas contra o Executivo com apoio majoritário do Centrão.