🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Política

Como Lula pode fazer um 4º governo com ‘menos PT’, segundo aliados

Parlamentares não petistas, mas fiéis ao presidente reeleito defendem medidas políticas para garantir a governabilidade e isolar o PL

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 18h23
Lula, de camisa azul, acena com uma bandeira do Brasil em um palco, cercado por apoiadores e seguranças, em um evento noturno
O presidente Lula durante a campanha presidencial -  (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Como Lula pode fazer um 4º governo com ‘menos PT’, segundo aliados Priorize VEJA no Google

Aliados fiéis de Lula que não pertencem ao seu partido têm pregado que o presidente reeleito deve formar um quarto governo com “menos PT”. Ou seja, exatamente o oposto do que fez depois de sua volta à Presidência da República em 2023, quando, a despeito de ter lançado mão de uma autodenominada “frente ampla democrática” com quadros de outras legendas de esquerda e de centro para bater Jair Bolsonaro, cercou-se de seus próprios correligionários nos principais cargos do Palácio do Planalto.

Coração da articulação política, a Secretaria de Relações Institucionais passou pelas mãos de Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann até a chegada de José Guimarães, o atual ministro. A Casa Civil ficou sob o comando de Rui Costa até o início do ano, quando ele deixou o cargo para concorrer ao Senado pela Bahia e foi substituído por Miriam Belchior. Até a Secretaria de Comunicação esteve sob a batuta de Paulo Pimenta antes de o marqueteiro Sidônio Palmeira assumir. A Secretaria-Geral da Presidência foi chefiada por Márcio Macêdo até outubro de 2025. Guilherme Boulos pilota a pasta desde então. À exceção deste último, filiado ao PSOL, e do publicitário na Secom, todos são petistas.

Para os defensores de um “governo menos PT”, o primeiro passo seria Lula convidar líderes de outros partidos, principalmente os do Centrão, para executar a articulação política e aconselhá-lo em sua relação com o Congresso — o que não exclui que quadros dessas legendas sejam chamados também para alguns dos ministérios “finalísticos” (aqueles dotados de orçamento para obras, programas sociais e projetos com entregas diretas à sociedade e visibilidade política), a exemplo dos Transportes, da Integração e Desenvolvimento Regional, do Desenvolvimento Social, das Cidades e de Minas e Energia.

Siga
Continua após a publicidade

Trata-se de uma via de mão dupla, já que, depois das eleições, vários líderes do Centrão têm afirmado a aliados nas siglas de esquerda que reconhecem a necessidade de cortar qualquer dependência do bolsonarismo e da direita radical. Trazê-los para perto pode contribuir para o intento do próprio PT de formar uma espécie de “cordão sanitário” em torno do PL e mantê-lo isolado. 

Continua após a publicidade

Além disso, aliados não petistas de Lula insistem que ele esqueça qualquer possibilidade de indicar mais uma vez o advogado-geral da União Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A proximidade com André Mendonça, seu maior cabo eleitoral dentro da Corte, custou-lhe muitas simpatias no campo da esquerda. A melhor opção para ganhar a boa vontade do Centrão, dizem, seria apresentar, antes do fim do ano, o nome de Rodrigo Pacheco, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Com a atual formação do Senado, há probabilidade elevada de uma aprovação sem sustos. Para a cadeira que ficaria livre no TCU, uma opção seria a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, que não conseguiu se eleger ao Senado pelo PSB em São Paulo.

Continua após a publicidade

A argumentação por mais pluralismo político dentro e fora do Planalto ganha mais urgência sob a ótica da composição do Congresso a partir de 2027, em que o PL terá as maiores bancadas da Câmara, com 121 dos 513 deputados, e do Senado, com 29 dos 81 parlamentares. Diante de uma oposição fortalecida, Lula terá uma margem menor de negociação para arrebanhar legisladores sem fidelidade automática à sua plataforma política. Só conseguirá aprovar propostas de seu interesse e barrar iniciativas contra o Executivo com apoio majoritário do Centrão.

Publicidade
TAGS:
Alexandre Padilha
Bastidores de Brasília
Centrão
Congresso
Eleições
Gleisi Hoffmann
Guilherme Boulos
Jair Bolsonaro
José Guimarães
Luiz Inácio Lula da Silva
Márcio Macêdo
Miriam Belchior
Palácio do Planalto
Paulo Pimenta
PL - Partido Liberal
PT - Partido dos Trabalhadores
Rui Costa
Secom
Sidônio Palmeira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).