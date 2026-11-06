Como Jair Bolsonaro tenta se envolver na disputa do Senado de dentro da prisão domiciliar

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Em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro solicitou ao STF autorização para receber os senadores Rogério Marinho e Tereza Cristina em Brasília. O objetivo é articular a eleição para a presidência do Senado, e o ministro Alexandre de Moraes é quem analisará a petição e definirá as datas dos encontros.

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A defesa de Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para que receba parlamentares que estão no centro da disputa do Senado. A petição enviada pela defesa prevê encontros para debater a eleição interna da Casa, e depende do aval do ministro relator do processo.

Quem é responsável por analisar o pedido de visita?

A avaliação sobre a concessão de autorização para os encontros solicitados cabe integralmente ao STF. O ministro Alexandre de Moraes é a autoridade responsável por analisar o pedido encaminhado pela defesa do ex-presidente e decidir sobre a liberação das visitas em Brasília. O requerimento envolve a presença dos senadores Rogério Marinho, representante do PL pelo Rio Grande do Norte, e Tereza Cristina, integrante do PP por Mato Grosso do Sul. Ambas as lideranças buscam apoio em suas articulações voltadas à disputa pelo comando da Mesa Diretora do Senado Federal.

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Quais dias foram sugeridos pela defesa na petição?

Na petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, os advogados de defesa optaram por não indicar uma data fixa para a realização das agendas políticas. O documento solicita expressamente a definição do calendário por parte do relator do processo. A peça jurídica estabelece o seguinte termo: “Requer-se que as visitas sejam realizadas em datas a serem designadas por essa Relatoria, preferencialmente às terças, quartas ou quintas-feiras”. Cabe agora a Moraes despachar a decisão sobre o cumprimento dos prazos e os horários em que os encontros poderão ocorrer.

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Qual é o objetivo das reuniões com os parlamentares?

Os encontros de Jair Bolsonaro com os dois parlamentares visam discutir o cenário eleitoral interno do Congresso Nacional. O senador Rogério Marinho teve sua candidatura à presidência do Senado lançada oficialmente pelo seu partido na última terça-feira. Paralelamente, a senadora Tereza Cristina busca viabilizar seu nome na mesma disputa legislativa. A articulação ocorre em um momento decisivo, no qual os candidatos procuram consolidar apoios políticos para a composição de chapas e o fortalecimento de suas forças na eleição da presidência do Senado.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.