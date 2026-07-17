Como governo Lula acredita que novo tarifaço pode impactar corrida presidencial

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o novo tarifaço deve ser mais um assunto explorado pelo petista para fragilizar o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, durante a campanha.

Assim como já vem fazendo, o mandatário deve atribuir, ao longo dos próximos meses, ao filho de Jair Bolsonaro a responsabilidade pela decisão do governo de Donald Trump de aplicar a tarifa sobre os produtos brasileiros.

Interlocutores de Lula acreditam também que os efeitos da medida exigirão que todos os pré-candidatos ao comando do Palácio do Planalto apresentem sugestões para tentar reverter as tarifas impostas pela gestão norte-americana.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA