Como governo Lula acredita que novo tarifaço pode impactar corrida presidencial
Aliados do petista avaliam que tarifa do governo Trump deve ser mais um assunto explorado para fragilizar Flávio Bolsonaro durante a campanha
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o novo tarifaço deve ser mais um assunto explorado pelo petista para fragilizar o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, durante a campanha.
Assim como já vem fazendo, o mandatário deve atribuir, ao longo dos próximos meses, ao filho de Jair Bolsonaro a responsabilidade pela decisão do governo de Donald Trump de aplicar a tarifa sobre os produtos brasileiros.
Interlocutores de Lula acreditam também que os efeitos da medida exigirão que todos os pré-candidatos ao comando do Palácio do Planalto apresentem sugestões para tentar reverter as tarifas impostas pela gestão norte-americana.