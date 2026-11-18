O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou o envio de uma reforma administrativa à Assembleia Legislativa para oficializar a criação da Secretaria Anticorrupção. A iniciativa cumpre uma promessa eleitoral e visa estruturar mecanismos preventivos e de controle na administração pública estadual.

Qual é o objetivo principal da nova secretaria?

A nova estrutura do governo estadual do Paraná terá como foco prioritário a prevenção e a identificação de irregularidades na gestão pública. Segundo o planejamento do governador eleito Sergio Moro, a pasta atuará para evitar o desvio de recursos públicos paranaenses. Para alcançar esse objetivo, o órgão contará com um quadro de servidores qualificados, além da implementação de programas de compliance no âmbito da administração pública e de mecanismos efetivos para o recebimento de denúncias.

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Como a pasta sairá do papel na Assembleia Legislativa?

A oficialização do novo órgão depende do trâmite legislativo estadual. A secretaria sairá do papel por meio de uma proposta de reforma administrativa que o futuro governador pretende encaminhar aos deputados da Assembleia Legislativa ainda neste ano. Com a aprovação do projeto pela casa legislativa, a estrutura estará apta para iniciar o trabalho de fiscalização, prevenção a crimes contra a administração e rastreamento de verbas públicas no estado.

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Quem assumirá a liderança do novo órgão estadual?

O comando da pasta anticorrupção caberá ao advogado e ex-procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima. O escolhido participou diretamente das investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro ligadas à Petrobras na Operação Lava Jato em 2014. De acordo com o governador eleito, a escolha do antigo integrante da força-tarefa de Curitiba traz para a equipe de governo um profissional especializado no funcionamento de mecanismos ilícitos e no combate a desvios.

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