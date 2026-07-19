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Política

Como funcionam as convenções partidárias que começam nesta segunda-feira

Com prazo para o dia 5 de agosto, os encontros servirão para selecionar os candidatos de cada partido para as eleições deste ano

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 15h29 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h57
Cinco homens em close-up, da esquerda para a direita: um idoso barbudo falando ao microfone, um homem de cabelo escuro sorrindo, um homem de cabelo grisalho sorrindo com um microfone, um homem de óculos falando ao microfone, e um homem de cabelo cacheado olhando para frente com um microfone à sua frente
Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos: candidatos à Presidência em 2026 (Ricardo Stuckert/PR, Geraldo Magela/Agência Senado, Agência Cora/Divulgação, ALMG/Divulgação e Reprodução/YouTube/.)
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A partir de segunda-feira, 20, serão realizadas as convenções partidárias para as eleições deste ano. Nestes encontros os partidos e as federações partidárias se reúnem para decidir quais candidatos disputaram cada cargo e discutir a formação de coligações.

Com prazo para o dia 5 de agosto, os encontros servirão para selecionar os candidatos de cada partido para presidência, governo, senado (duas vagas por estado), deputado federal e deputado estadual e distrital (para o DF). Depois da data final, os escolhidos deverão ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 16 de agosto.

Além disso, cada partido deve escolher o formato das convenções, podendo optar pelo modelo online, presencial ou híbrido, e nos níveis nacional, estadual e federal. Também cabem aos partidos definir como será feita a escolha de seus representantes e que número será utilizado nas urnas.

Os partidos também precisam elaborar obrigatoriamente uma ata contendo os nomes e cargos pretendidos por cada um dos candidatos escolhidos, além de uma lista de presença com todos os nomes dos participantes da convenção. Ambos devem ser enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um dia após a convenção, com a lista sendo publicada na página de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais. 

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Agenda das convenções

  • Flávio Bolsonaro: Partido Liberal (PL) – 25 de julho, em São Paulo
  • Ronaldo Caiado: Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho, em São Paulo
  • Romeu Zema: Partido Novo (Novo) – 27 de julho, em Brasília
  • Renan Santos: Missão – 1º de agosto, em São Paulo
  • Lula: Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto, em São Paulo

Partidos com vagas em aberto

Apesar de estabelecidas as datas dos encontros, alguns partidos chegam com vagas em aberto às convenções. Dentre os principais candidatos para as eleições deste ano, dois deles chegam ao encontro sem vices definidos.

Dentre o partido de Flávio Bolsonaro (PL), há dúvidas nas últimas semanas sobre quem ocuparia a vaga na chapa do senador. Com receios para uma chapa puro sangue, como na última eleição em 2022, alguns membros do partido apostam em uma candidata mulher para conquistar o eleitorado feminino.

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O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse a VEJA nesta sexta-feira, 17, que a vice dos sonhos para a campanha do Zero Um é a senadora Tereza Cristina (PP-MS), com quem pretende conversar nos próximos dias. De acordo com o dirigente partidário, a decisão sobre o nome que vai compor a chapa do senador passará pelo pré-candidato e mas também necessariamente pelo crivo do pai, Jair Bolsonaro, preso em prisão domiciliar por ter liderado uma tentativa de golpe no país.

Além disso, Romeu Zema (Novo) também chegará ao encontro sem um vice definido e pode só indicar quem será seu companheiro de chapa ao fim do período das convenções. A legenda vai definir quem serão seus candidatos e suas alianças em Brasília, no próximo dia 27.

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Durante encontro da sigla em São Paulo, neste sábado, 18, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que as negociações ainda estão em aberto e um anúncio pode ser feito até o dia 5. “Ainda não há definição de vice. Temos conversado com alguns partidos. Em especial, eu tenho conversado com o Podemos, tenho uma ótima relação com a Renata [Abreu, presidente do partido]. Acho que há uma possibilidade de a gente fazer uma composição, mas ainda não há essa definição.Provavelmente vai ficar mais para o final da janela dos prazos das convenções, dia 5 de agosto”, disse.

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