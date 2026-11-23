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O ministro Alexandre de Moraes autorizou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro durante internação no hospital DF Star, em Brasília. A medida atende à realização de exames emergenciais, e o dispositivo deverá ser reinstalado imediatamente após a concessão da alta médica.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica que faz o monitoramento de Jair Bolsonaro durante seu período de internação. A medida atende a uma comunicação sobre a necessidade de transferência emergencial para a realização de exames adicionais em Brasília, mantendo exigências específicas para o período no hospital.

Por que a tornozeleira eletrônica foi retirada?

A suspensão do equipamento ocorreu na sexta-feira, dia 20, após o diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, órgão vinculado ao 19º Batalhão, acionar o tribunal. A comunicação informou a necessidade de transferir Jair Bolsonaro em caráter de emergência para o Hospital DF Star, situado na capital federal. O objetivo da permanência na unidade de saúde é a realização de exames adicionais. Diante desse quadro, a decisão assinou a autorização para retirar temporariamente o dispositivo durante a hospitalização.

Quando o equipamento de monitoramento deverá ser reinstalado?

A determinação assinada pelo ministro Alexandre de Moraes no último sábado, dia 21, prevê que a tornozeleira eletrônica seja recolocada no investigado assim que ele receber a alta médica. A interrupção do monitoramento eletrônico fica estritamente limitada à duração do período de internação no estabelecimento de saúde. Dessa maneira, a medida não possui caráter definitivo, garantindo a retomada imediata do acompanhamento assim que o processo de realização de exames e cuidados hospitalares for concluído pelos médicos responsáveis no local.

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Quais são as restrições impostas durante a permanência no hospital?

Além de delimitar o tempo exato da suspensão do monitoramento, a decisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal fixa regras para as atividades no ambiente hospitalar. O acesso à unidade continua subordinado às normas de segurança da própria instituição de saúde e às determinações judiciais. O período no Hospital DF Star não altera as obrigações legais assumidas, mantendo a obrigatoriedade de reinstalação do aparelho no momento em que a equipe médica conceder a liberação do paciente.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.